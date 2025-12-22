Ansbach: Ücüncü wechselt in die 2. türkische Liga - Neuer Torwart da

Es tut sich was in der Winterpause bei der SpVgg Ansbach. Der Regionalligist aus der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt muss einen Abgang hinnehmen, kann aber auch einen Neuzugang begrüßen.

Verlassen wir die 09er Tarkan Ücüncü. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung in die Türkei zum Zweitligisten Bandirmaspor. Ein ambitionierter Verein aus der Hafenstadt Bandırma am Marmarameer. Für Ücüncü ist der Wechsel der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung und der Einstieg in den Profifußball.

Christoph Hasselmeier, Sportlicher Leiter der SpVgg Ansbach, äußert sich wie folgt zum Transfer: "Wir verlieren mit Taki einen Spieler, der sich in dieser Saison zu einem echten Leistungsträger entwickelt hat. Er hat in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Genau das entspricht unserem Weg: Junge Spieler weiterzuentwickeln und ihnen den Schritt in den Profifußball zu ermöglichen. Dass es bei Taki geklappt hat, freut uns sehr für ihn. Wir waren uns schnell einig, dass wir ihm diese Chance ermöglichen möchten. Wir wünschen ihm nur das Beste und hoffen, dass er sein großes Potenzial voll ausschöpft und seinen Weg geht. Wir freuen uns, Taki und seine Familie jederzeit wieder in Ansbach zu sehen, und sind sicher, dass die Verbindung bestehen bleibt."