Ansbach: Trainerteam für die kommende Saison 2026/27 steht

Assistieren auch in der kommenden Saison Ansbachs Cheftrainer Niklas Reutelhuber (von links): Co-Trainer Jürgen Paul, Torwarttrainer Steed Ray und Athletiktrainer Bernd Botsch. – Foto: SpVgg Ansbach

Regionalligist SpVgg Ansbach setzt ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Nachdem Cheftrainer Niklas Reutelhuber bereits im Oktober seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert hat, hat nun sein Trainerteam nachgezogen und für die kommende Saison 2026/27 zugesagt. Torwarttrainer Steed Ray und Co-Trainer Jürgen Paul sowie Athletiktrainer Bernd Botsch stehen den 09er also mindestens ein weiteres Jahr zur Verfügung.

"Mit dieser Entscheidung unterstreicht der Verein seinen klaren Fokus auf nachhaltige Entwicklung, Zusammenhalt und eine langfristige sportliche Perspektive. Die kontinuierliche Arbeit des Trainerteams hat in den vergangenen Monaten entscheidend zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders erfreulich ist, dass Bernd Botsch sein Engagement künftig weiter ausbauen wird. Nach dem Abgang von Matthias Rascher übernimmt er zusätzliche Verantwortung und wird neben seiner bisherigen Tätigkeit im Athletiktraining künftig auch als fester Co-Trainer ab der neuen Saison fungieren", erklären die Mittelfranken in einer verschickten Pressemitteilung.

Damit stärkt die SpVgg Ansbach gezielt die interne Struktur und setzt auf bewährte Kompetenzen aus den eigenen Reihen. Kaderplaner Manuel Deißler betont die Bedeutung dieses Schrittes: "Bernd ist bereits seit geraumer Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams und hat sich durch seine herausragende fachliche Kompetenz, seine akribische Arbeitsweise und seinen unermüdlichen Einsatz großen Respekt innerhalb der Mannschaft erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass er auch in seiner erweiterten Rolle als Co-Trainer wichtige Impulse setzen und die Entwicklung unserer Spieler auf ein noch höheres Niveau heben wird. Seine Identifikation mit dem Verein und seine Leidenschaft für den Fußball machen ihn zu einer echten Bereicherung für uns alle. Die SpVgg Ansbach ist stolz darauf, diesen Weg weiterhin gemeinsam zu gehen – mit einem starken Team an der Seitenlinie und einem klaren Blick in eine erfolgreiche Zukunft."