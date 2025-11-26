Ansbach für alle & kostenlos: 09er laden zum "Baustellenspiel"

Zum letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen die DJK Vilzing hat sich die SpVgg Ansbach etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die 09er öffnen die Stadiontore im Xaver-Bertsch-Sportpark für alle - und zwar kostenlos!
Im Xaver-Bertsch-Sportpark finden gerade Umbaumaßnahmen statt, weshalb es für die Zuschauer einiges zu beachten gibt. So teilt der Verein via seine Social Media-Kanäle mit: "Die Stehplatzseite rechts ist aufgrund der aktuellen Umbaumaßnahmen gesperrt. Daher bitten wir alle Fans, auf die Haupt- und Nebentribüne auszuweichen."
In der jüngeren Vergangenheit hatten bereits mehrere Vereine eine solche Freikarten-Aktion ausgerufen. Vergangene Saison lud die SpVgg Bayreuth zum Kostenlos-Spiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing ein - mit großem Erfolg. Im Oktober 2024 strömten 6.570 Zuschauer ins Hans-Walter-Wild-Stadion. Weil`s so gut funktionierte, wiederholte die "Oldschdod" die Aktion just zuletzt gegen die SpVgg Ansbach. Am 15. November folgten dem Aufruf insgesamt 2.227 Zuschauern und damit deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Die sportlich triste Lage der SpVgg Bayreuth dürfte daran sicher auch ihren Anteil gehabt haben...
Nun hofft also die SpVgg Ansbach mit der Aktion den Xaver-Bertsch-Sportpark noch einmal voll machen zu können am ersten Adventswochenende, bevor es dann in die Winterpause geht. Ob die Partie am Samstag gegen die DJK Vilzing dann tatsächlich über die Bühne gehen kann, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Niederschläge in Form von Regen und Schnee sind auch in dieser Woche wieder ein Thema. Richtung Wochenende soll es wieder kälter werden. Stichwort Frost! Der machte bekanntlich am vergangenen Wochenende so einigen Partien einen Strich durch die Rechnung. Es bleibt also spannend...
Sportlich könnten die Ansbacher mit einem Heimsieg eine ordentliche Herbstrunde abrunden. Mit dann 26 Punkten könnten die 09er beruhigt und mit einem ordentlichen Polster auf die Abstiegszone ins neue Jahr gehen.