Der Xaver-Bertsch-Sportpark öffnet am Samstag kostenlos die Tore. – Foto: Kurt Botsch

Ansbach für alle & kostenlos: 09er laden zum "Baustellenspiel" Besondere Aktion zum letzten Heimspiel gegen die DJK Vilzing Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern DJK Vilzing Ansbach

Zum letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen die DJK Vilzing hat sich die SpVgg Ansbach etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die 09er öffnen die Stadiontore im Xaver-Bertsch-Sportpark für alle - und zwar kostenlos!

Im Xaver-Bertsch-Sportpark finden gerade Umbaumaßnahmen statt, weshalb es für die Zuschauer einiges zu beachten gibt. So teilt der Verein via seine Social Media-Kanäle mit: "Die Stehplatzseite rechts ist aufgrund der aktuellen Umbaumaßnahmen gesperrt. Daher bitten wir alle Fans, auf die Haupt- und Nebentribüne auszuweichen."



In der jüngeren Vergangenheit hatten bereits mehrere Vereine eine solche Freikarten-Aktion ausgerufen. Vergangene Saison lud die SpVgg Bayreuth zum Kostenlos-Spiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing ein - mit großem Erfolg. Im Oktober 2024 strömten 6.570 Zuschauer ins Hans-Walter-Wild-Stadion. Weil`s so gut funktionierte, wiederholte die "Oldschdod" die Aktion just zuletzt gegen die SpVgg Ansbach. Am 15. November folgten dem Aufruf insgesamt 2.227 Zuschauern und damit deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Die sportlich triste Lage der SpVgg Bayreuth dürfte daran sicher auch ihren Anteil gehabt haben...