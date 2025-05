Ansbach: Abwehrtrio verlängert - 4 "Legenden" verabschiedet

Die SpVgg Ansbach treibt ihre Personalplanungen weiter voran. Dabei können die 09er weiterhin auf ein eingespieltes Trio in der Defensive bauen. Eric Weeger, Lukas Oberseider und Matthias Hahn haben ihre Verträge jeweils um zwei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert.

Ließen sich nach dem letzten Heimspiel am Zaun feiern (von links nach rechts): Jonas Bayerlein, Sebastian Heid und Michael Belzner. – Foto: Screenshot SpVgg Ansbach



Einige Tränen mussten sich hingegen alle Beteiligten am Samstag beim letzten Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen verdrücken. Dabei geriet die 0:3-Niederlage zur Randnotiz, denn vier "Legenden", wie sie der Verein würdigt, verabschiedeten sich von den Anhängern, Freunden und Gönnern der SpVgg. Der ganze Verein ließ noch einmal Sebastian Heid, Michael Belzner, Michael Sperr und Jonas Bayerlein hochleben. Die vier verdienten Akteure werden bekanntlich die Ansbacher nach vielen Jahren verlassen und in der kommenden Saison nicht mehr im grünen Trikot zu sehen sein. Das Quartett ließ sich noch einmal ausgiebig feiern. Am kommenden Samstag geht die Spielzeit 2025/26 dann für die 09er zu Ende. Zum Kehraus gastiert die Elf von Cheftrainer Niklas Reutelhuber im Hans-Walter-Wild-Stadion bei der SpVgg Bayreuth.