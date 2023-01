Ankunft & Abschied beim ZFC Meuselwitz Der Regionalligst vom ZFC Meuselwitz vermeldet einen Neuzugang und im selben Atemzug einen Abgang.

„Ich freue mich, dass sich Patrick für uns entschieden hat. Er ist vielseitig einsetzbar und ich bin mir sicher, dass er in wenigen Wochen eine Hilfe für unser Team sein wird“, so ZFC-Trainer Heiko Weber. Patrick Scheder wird beim ZFC die Rückennummer #11 tragen.

Wie bereits mehrfach von verschiedenen Medien kolportiert, wechselt Patrick Scheder mit sofortiger Wirkung zum ZFC Meuselwitz. Der Vertrag bei Drittligist Bayreuth wurde bereits vor wenigen Tagen aufgelöst. Der neue Vertrag in Meuselwitz läuft zunächst bis Sommer 2023 und verlängert sich in Abhängigkeit absolvierter Pflichtspiele zweimal bis längstens Sommer 2025. Patrick Scheder ist 20 Jahre alt, 1,84 Meter groß und war in der letzten Spielzeit unter Trainer Heiko Weber Kapitän der U23-Mannschaft, konnte sich aber nach seinem Wechsel zur Spielvereinigung Bayreuth lediglich im Landespokal beweisen. >> zum FuPa-Profil von Patrick Scheder

Nahezu im gleichen Atemzug hat Daniel Kovacevic seinen Vertrag aufgehoben, um sich wieder in Richtung seiner Münchener Heimat zu verändern. „Ich werde sehen, wo ich in den nächsten beiden Wochen fußballerisch unterkomme, ansonsten werde ich mich meinem Studium in gebotener Intensität widmen“, so der 20-Jährige, der in der laufenden Saison lediglich in zwei Spielen zu Einwechslungen kam. >> zum FuPa-Profil von Daniel Kovacevic

Rückrundenstart in Mecklenburg-Vorpommern

Mit vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen im Jahr 2022 konnten sich die Ostthüringer Luft im Abstiegskampf verfassen. Am Samstag, den 21. Januar startet der ZFC Meuselwitz nun in die Rückrunde. Dabei führt die lange Reise zum Aufsteiger nach Greifswald. Im einzigen Vorbereitungsspiel trennte sich der ZFC mit 2:2 vom Oberligisten FC Eilenburg.