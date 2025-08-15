Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auf die Socken gab`s bislang für Christoph Traxinger (schwarzes Trikot) und den Sturm. Gelingt Hauzenberg in München der erste Punktgewinn? – Foto: Robert Geisler
Angekommen im harten Bayernliga-Alltag: Hauzenbergs 1. Kellerduell
Samstag - 5. Spieltag: Der noch punkt- und torlose Sturm gastiert bei Türkgücü München, das ähnlich schwach gestartet ist und schon wieder von Unruhe durchgeschüttelt wird
Der FC Sturm Hauzenberg ist hart gelandet im Bayernliga-Alltag. Vier Spiele, vier Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz für den Aufsteiger. Selbst ein Torerfolg blieb den Staffelbergern bislang verwehrt, was schon auch verdeutlicht, wo der Schuh am meisten drückt. Zu ineffizient, zu wenig konsequent vorm gegnerischen Kasten, so lautet das erste kleine Fazit bislang. Das sollte sich schnell ändern, am besten schon am Samstag in der Landeshauptstadt. Denn dann gastiert der Sturm bei Türkgücü München zum Kellerduell. Anpfiff auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße ist um 15 Uhr.
Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz im Vorfeld der Partie: "Im Kellerduell gegen Türkgücü München treffen wir auf einen Gegner, der einerseits mit Fatjon Celani, Dominik Kurija und natürlich dem neuinstallierten Spielertrainer Ünal Tosun über höherklassig erprobte Cracks verfügt und andererseits junge vielversprechende Talente im Kader hat. Nach nun vier Niederlagen in Folge wollen wir endlich defensiv fehlerfrei agieren und auch offensiv alles daran setzen, mit etwas Zählbarem aus München zurückzukehren. Das Engagement und die Entwicklung der letzten Wochen geht in die richtige Richtung, auch wenn dies aktuell die Endergebnisse noch nicht widerspiegeln."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Sturmtalent Joris Wagner hat sich den Meniskus eingerissen und wird wohl um eine OP nicht herumkommen. Hannes Hobelsberger ist nach seiner rote Kartem in Schalding noch drei Spiele gesperrt, Eralb Sinani weilt im Urlaub. Zudem werden Kilian Heß, Hannes Strohmaier, Moritz Gerhartinger, Anton Hobelsberger und wohl auch Philipp Michl verletzungsbedingt passen müssen.
Bei Türkgücü München herrscht mal wieder große Unruhe, der Klub kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Cheftrainer Slaven Skeledzic hat nach nur drei Partien schon wieder hingeschmissen und attestiert dem Verein unter anderem "massive strukturelle Defizite". Jetzt soll Ex-Profi und Vereinslegende Ünal Tosun, der seit 2018 alle Auf und Abs mitgemacht hat, als Spielertrainer die Kohlen aus dem Feuer holen. >>>Hier geht`s zur Meldung!