Auf die Socken gab`s bislang für Christoph Traxinger (schwarzes Trikot) und den Sturm. Gelingt Hauzenberg in München der erste Punktgewinn? – Foto: Robert Geisler

Angekommen im harten Bayernliga-Alltag: Hauzenbergs 1. Kellerduell Samstag - 5. Spieltag: Der noch punkt- und torlose Sturm gastiert bei Türkgücü München, das ähnlich schwach gestartet ist und schon wieder von Unruhe durchgeschüttelt wird Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Türkgücü Mün Hauzenberg

Der FC Sturm Hauzenberg ist hart gelandet im Bayernliga-Alltag. Vier Spiele, vier Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz für den Aufsteiger. Selbst ein Torerfolg blieb den Staffelbergern bislang verwehrt, was schon auch verdeutlicht, wo der Schuh am meisten drückt. Zu ineffizient, zu wenig konsequent vorm gegnerischen Kasten, so lautet das erste kleine Fazit bislang. Das sollte sich schnell ändern, am besten schon am Samstag in der Landeshauptstadt. Denn dann gastiert der Sturm bei Türkgücü München zum Kellerduell. Anpfiff auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße ist um 15 Uhr.

Das sagt Hauzenbergs Trainer

"Im Kellerduell gegen Türkgücü München treffen wir auf einen Gegner, der einerseits mit Fatjon Celani, Dominik Kurija und natürlich dem neuinstallierten Spielertrainer Ünal Tosun über höherklassig erprobte Cracks verfügt und andererseits junge vielversprechende Talente im Kader hat. Nach nun vier Niederlagen in Folge wollen wir endlich defensiv fehlerfrei agieren und auch offensiv alles daran setzen, mit etwas Zählbarem aus München zurückzukehren. Das Engagement und die Entwicklung der letzten Wochen geht in die richtige Richtung, auch wenn dies aktuell die Endergebnisse noch nicht widerspiegeln." Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz im Vorfeld der Partie. Personalien FC Sturm Hauzenberg: Sturmtalent Joris Wagner hat sich den Meniskus eingerissen und wird wohl um eine OP nicht herumkommen. Hannes Hobelsberger ist nach seiner rote Kartem in Schalding noch drei Spiele gesperrt, Eralb Sinani weilt im Urlaub. Zudem werden Kilian Heß, Hannes Strohmaier, Moritz Gerhartinger, Anton Hobelsberger und wohl auch Philipp Michl verletzungsbedingt passen müssen.