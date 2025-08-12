Kayabunar 2.0? Ünal Tosun übernimmt als Spielertrainer bei Türkgücü München

Nach drei Ligapleiten in Folge und dem Aus im Toto-Pokal räumt Slaven Skeledzic seinen Platz bei Türkgücü – jetzt übernimmt der Kapitän das Ruder.

Zu allem Überfluss kommt es mit dem Weggang von Slaven Skeledzic – der eigenen Angaben zufolge selbst den Schlussstrich zog – zum ersten Trainerwechsel der noch jungen Bayernliga-Saison.

München – Es ist ein Saisonstart zum Vergessen für Türkgücü München: Zuerst schied die neu zusammengewürfelte Mannschaft im Toto-Pokal gegen die Sportfreunde Schwaig aus, dann setzte es drei Niederlagen in Folge in der Bayernliga Süd – darunter eine 0:6-Packung gegen den SV Kirchanschöring – und schließlich machen erneute Platz-Probleme das Leid beim Regionalliga-Absteiger perfekt.

Und das, obwohl Skeledzic erst zur neuen Spielzeit Cheftrainer bei den Münchnern wurde. Als Ersatz von Vereinslegende Alper Kayabunar sollte er mit einer verjüngten Truppe die Bayernliga Süd aufmischen. Der zweite Vorstand des Vereins, Serdar Yilmaz, stellte den neuen Trainer vor der Saison als „inhaltlich top“ dar.

Durch die eindeutige 0:3-Niederlage gegen den TSV Landsberg am vergangenen Freitag wird allerdings deutlich, dass es inhaltlich nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Zum Leidwesen der Türkgücü-Führung hagelt es in der Rücktrittserklärung von Slaven Skeledzic zudem vernichtende Worte.

Uli Bergmann wünscht sich mit Ünal Tosun mehr Stablilität, Struktur und sportlichen Erfolg

Die Verantwortlichen wünschen sich nun endlich ruhige Zeiten in ihrem Verein – mit Ünal Tosun besetzen sie die Trainerstelle mit dem bisherigen Kapitän des Letztplatzierten. Tosun spielt aktuell in seiner achten Saison für den ehemaligen Profiklub und erlebte sogar die 3. Liga. Seit der Saison 23/24 führt er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

In einer Pressemitteilung wünscht sich Uli Bergmann mehr Stabilität mit dem neuen Trainerteam: „Mit Ünal Tosun haben wir nicht nur einen starken Spieler, sondern auch einen echten Führungsspieler an der Seitenlinie. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Nähe zur Mannschaft neue Impulse setzen wird. Zusammen mit Yunus Emre Yilmaz wollen wir zurück zu Stabilität, klarer Struktur und sportlichem Erfolg.“

„Jetzt gilt es, gemeinsam mit der Mannschaft, unseren Fans und allen, die diesen Verein im Herzen tragen, durch Zusammenhalt und harte Arbeit alles dafür zu tun, wieder erfolgreiche Zeiten zu schaffen.“

Ünal Tosun

Tosun selbst pocht auf ein neues Miteinander im Verein: „Ich danke dem Vorstand für das Vertrauen. Jetzt gilt es, gemeinsam mit der Mannschaft, unseren Fans und allen, die diesen Verein im Herzen tragen, durch Zusammenhalt und harte Arbeit alles dafür zu tun, wieder erfolgreiche Zeiten zu schaffen.“

Tosun übernimmt den Verein in herausfordernden Zeiten und soll den Umschwung mit der jungen Mannschaft herbeibringen. Viel Zeit bleibt dem 32 Jahre alten Deutsch-Türken dafür aber nicht. Bereits am Samstag kommt es mit dem Kellerduell gegen Aufsteiger Hauzenberg zu einem richtungsweisenden Spiel.