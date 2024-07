„Angefressen, dass wir Vorsprung noch hergeschenkt haben“ – SVP verspielt Sieg gegen Landesligisten

In der ersten Hälfte hatten ihm besonders die gute Organisation und Kommunikation seiner Elf gefallen. Hrvoje Rizvanovic schoss die Gäste bereits in der ersten Minute nach einem schnellen Tempogegenstoß in Führung. Nach gut einer halben Stunde legte Fabian Egger mit einem „Energietor“ (Vidak) das 2:0 nach.

Der 31-Jährige, der nach seinem Jokertor im ersten Testspiel am Sonntag gegen den SK Srbija München (1:2) diesmal in der Sturmspitze begonnen hatte, bekam von seinem Coach ein Sonderlob ausgesprochen. „Er war sehr eifrig und gut im Spiel drin. Er hat mir supergut gefallen“, so Vidak über den Routinier, der in der zweiten Hälfte von Gianluca Barella ersetzt wurde. Dieser führte sich drei Minuten später nach einem Angriff über außen direkt mit dem Treffer zum 3:0 ein. (mg)