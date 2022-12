Andreas Schwan berichtet von seinen Beobachtungen bei der WM. – Foto: Heiko van der Velden

Andreas Schwan: Defensives Denken ist der Schlüssel Bei der Weltmeisterschaft schaut auch Amateurtrainer Andreas Schwan von Union Nettetal genau hin. Dieses Mal schreibt er über Experimente mit der Fünferkette, welches System spielstarke Teams bevorzugen und was Deutschland im Vergleich zu anderen Topteams fehlt.

In der ersten Kolumne habe ich ja geschrieben, dass ich die deutsche Mannschaft auch als Fan verfolge – das Ausscheiden ist daher auch für mich enttäuschend. Nach dem WM-Titel 2014 ist es nun das zweite Mal in Folge, dass Deutschland die Vorrunde nicht übersteht. Da muss der Finger in die Wunde gelegt werden.

Wenn ich mir insgesamt die deutschen Auftritte angucke, dann waren wir vor allem in der Defensive zu schlecht. Und ich bin der Meinung, dass der unbedingte Wille, die Gier, was man von deutschen Mannschaften schon ganz anders erlebt hat, dieses Mal nicht erkennbar war. Ich komme später noch einmal auf das deutsche Team zurück, möchte in dieser Kolumne aber grundsätzlich auf die Vorrunde dieser WM eingehen. Ich habe mir die Mühe gemacht und geschaut, welche Mannschaften mit welchen Spielsystemen ins Achtelfinale gekommen sind. Spielstarke Mannschaften wie Frankreich, Argentinien, Frankreich, Brasilien oder Portugal haben bislang zum großen Teil mit Viererkette agiert – sie haben sich also gegen einen dritten Innenverteidiger entschieden, dafür aber für eine Option mehr in der Offensive. Damit hatten sie Erfolg. Es geht dann um das Flügelspiel und das Dribbling zur Bindung von Gegenspielern. Lösungen gegen defensiv kompakt stehende Gegner sind auch bei uns in Nettetal Inhalt der Trainingsarbeit. Bei fußballerisch limitierten Mannschaften geht der Trend hingegen häufig zur Fünferkette, wie in der deutschen Gruppe bei Japan und Costa Rica. Diese Mannschaften versuchen, hinten stabil zu stehen, eigene Schwächen damit zu kaschieren, dafür aber auf ein anderes Pferd zu setzen: Geschwindigkeit. Japan ist hier wieder ein gutes Beispiel: Sie haben ihr Potenzial erkannt und es gemäß ihren Stärken sehr gut gemacht, obwohl sie individuell gegen Deutschland und Spanien mit Sicherheit schwächer sind. Das ist auch eine Erkenntnis fürden Amateurfußball.