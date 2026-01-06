Die DJK Appeldorn II ist mit einem Turniersieg ins neue Jahr gestartet. – Foto: SSV Louisendorf

Andreas Mohn: Viele Tore und ein Vorsitzender an der Pfeife Mädchen für alles: Andreas Mohn, Vorsitzender des Gastgebers SSV Louisendorf, war beim traditionellen Hallenfußball-Turnier als Schiedsrichter im Einsatz. Sieger DJK Appeldorn II bricht ein Gesetz der Serie.

Die DJK Appeldorn II hat sich bei der 28. Auflage des traditionsreichen Fußball-Turniers des C-Ligisten SSV Louisendorf den Tim-Minor-Pokal gesichert. Die Mannschaft löste damit Seriensieger SV Rindern III ab, der sich in den Vorjahren dreimal in Folge die Trophäe gesichert hatte.

In der Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau waren diesmal fünf C-Ligisten am Ball, die jeweils zweimal gegeneinander antraten. Somit musste jede Mannschaft acht Partien bei einer Spieldauer von jeweils zwölf Minuten absolvieren. Der Turniersieger aus Appeldorn hatte in der Endabrechnung 16 Punkte auf seinem Konto (fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen). Mit 17 Treffern stellte die Reserve des Klubs aus Kalkar auch die torhungrigste Offensive des Turniers.

In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen musste sich der SV Rindern III (15 Punkte) ausnahmsweise einmal knapp geschlagen geben. Den dritten Rang belegte die SG Keeken-Schanz II mit elf Punkten. Dahinter folgten die Mannschaft des Ausrichters SSV Louisendorf (zehn Punkte) und die SV Bedburg-Hau II, die immerhin noch sechs Zähler sammelte. Für eine kuriose Randnotiz sorgte der Louisendorfer Vorsitzende Andreas Mohn, der ebenso wie Dirk Klingbeil als Schiedsrichter im Einsatz war und sich anschließend mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden zeigte. „Es hätten zwar ruhig ein paar mehr Zuschauer sein können. Aber alle Mannschaften haben sich sehr fair verhalten und ihren Spaß gehabt“, sagte Mohn nach der Siegerehrung.