Andreas Mohn: Viele Tore und ein Vorsitzender an der Pfeife

Die DJK Appeldorn II hat sich bei der 28. Auflage des traditionsreichen Fußball-Turniers des C-Ligisten SSV Louisendorf den Tim-Minor-Pokal gesichert. Die Mannschaft löste damit Seriensieger SV Rindern III ab, der sich in den Vorjahren dreimal in Folge die Trophäe gesichert hatte.
In der Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau waren diesmal fünf C-Ligisten am Ball, die jeweils zweimal gegeneinander antraten. Somit musste jede Mannschaft acht Partien bei einer Spieldauer von jeweils zwölf Minuten absolvieren. Der Turniersieger aus Appeldorn hatte in der Endabrechnung 16 Punkte auf seinem Konto (fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen). Mit 17 Treffern stellte die Reserve des Klubs aus Kalkar auch die torhungrigste Offensive des Turniers.
In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen musste sich der SV Rindern III (15 Punkte) ausnahmsweise einmal knapp geschlagen geben. Den dritten Rang belegte die SG Keeken-Schanz II mit elf Punkten. Dahinter folgten die Mannschaft des Ausrichters SSV Louisendorf (zehn Punkte) und die SV Bedburg-Hau II, die immerhin noch sechs Zähler sammelte.
Für eine kuriose Randnotiz sorgte der Louisendorfer Vorsitzende Andreas Mohn, der ebenso wie Dirk Klingbeil als Schiedsrichter im Einsatz war und sich anschließend mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden zeigte. „Es hätten zwar ruhig ein paar mehr Zuschauer sein können. Aber alle Mannschaften haben sich sehr fair verhalten und ihren Spaß gehabt“, sagte Mohn nach der Siegerehrung.
Der SSV Louisendorf bereitet sich aktuell unter Trainer Dirk Kup motiviert auf die Rückrunde in der Gruppe zwei der Kreisliga C Kleve/Geldern vor. Die Mannschaft hat sich mit 23 Punkten auf Platz neun in die Winterpause verabschiedet und in jedem Fall noch Luft nach oben. „Wir wollen uns noch um den einen oder anderen Platz in der Tabelle verbessern. Das sollte machbar sein, zumal wir noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben“, so Kup.
Ganz oben wird die Mannschaft aus dem kleinen Ortsteil von Bedburg-Hau aber wohl nicht mehr angreifen können. Tabellenführer Viktoria Goch III (40 Punkte), die SV Bedburg-Hau III, der Uedemer SV II (jeweils 36) und Alemannia Pfalzdorf III machen die Meisterschaft unter sich aus.
