Anadolu Türkspor stolpert, Gellep kommt nach 0:3 in Schiefbahn zurück

Mal wieder Gelleps Mann der Stunde: Rolf Lenzen! – Foto: Stickerfive

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Während Irfan Yildiz den VfB Uerdingen heranführt, lässt Anadolu Türkspor Krefeld Punkte liegen, Omran Nabizada trifft spät für DJK VfL Willich und Marvin Müller dreht für SC Viktoria 07 Anrath. Mehrere Spiele drehen sich spät: Rolf Lenzen trifft dreifach für TuS Gellep und FC Hellas Krefeld holt auf.

Im ersten Spiel des Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld setzte der VfB Uerdingen ein klares Ausrufezeichen und gewann mit 4:2 beim SC Niederkrüchten. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Irfan Yildiz traf bereits in der 3. Minute, ehe Erhan Mutlu nur eine Minute später erhöhte (4.). Yildiz stellte früh auf 3:0 (12.) und baute den Vorsprung nach der Pause weiter aus (57.). Zwar verkürzte Sebastian Schönauer mit einem Doppelpack (59., 75.), doch die Hypothek aus der Anfangsphase blieb zu groß. Durch den Sieg verkürzt Uerdingen mit nun 55 Punkten den Rückstand auf Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auf zwei Zähler und erhöht vor den weiteren Partien des Spieltags den Druck im Aufstiegsrennen. Niederkrüchten bleibt mit 24 Punkten im unteren Tabellenbereich.

Ein außergewöhnlicher Spielverlauf zeigte sich beim 3:3 zwischen dem SC Schiefbahn und dem TuS Gellep. Schiefbahn führte durch Treffer von Jens Seyferth (10., 16.) und Dennis Mertens (25.) bereits mit 3:0, ehe Rolf Lenzen mit drei Toren (38., 63., 84.) den Ausgleich für Gellep herstellte. Während Schiefbahn auf Rang sieben bleibt, sammelt Gellep einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller.

Durch einen Last-Minute-Treffer gewann die DJK VfL Willich mit 1:0 beim SC Waldniel und kletterte auf Rang drei. Omran Nabizada erzielte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit (90.+3). Willich steht nun bei 49 Punkten und setzt sich leicht vom Verfolgertrio ab, während Waldniel im Mittelfeld verbleibt.

Der TSV Krefeld-Bockum II setzte sich mit 3:1 beim SSV Strümp durch und verbessert sich auf 36 Punkte. Strümp bleibt nach der Niederlage bei 37 Zählern und verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Bockum festigt dagegen seine Position im Mittelfeld.

Beim 3:3 zwischen TSV Meerbusch III und dem TSV Kaldenkirchen ließ der Tabellendritte wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Markus Klann brachte Meerbusch früh in Führung (5.), während Kaldenkirchen zwischenzeitlich die Partie drehte. In der Schlussphase sorgte zunächst Florian Ziebell für das 2:3 (67.), ehe Robert Marijanovic den späten Ausgleich erzielte (78.). Kaldenkirchen bleibt mit 47 Punkten Teil des engen Verfolgerfeldes.

Der SC Rhenania Hinsbeck führte gegen den FC Hellas Krefeld bereits mit 3:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 begnügen. Marco Heryschek brachte die Gastgeber in Führung (54.), ein Eigentor erhöhte (63.), ehe Philipp Bongartz auf 3:0 stellte (80.). In der Schlussphase verkürzte Hellas innerhalb weniger Minuten (85., 86.) und glich schließlich in der Nachspielzeit aus (90.+1). Hinsbeck bleibt damit im Tabellenkeller.

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld kam gegen den Hülser SV nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt aber mit 58 Punkten vorne. Marcus Jochum brachte Hüls früh in Führung (7.), ehe Nick Falcone (9.) und Samed Yesil (13.) die Partie drehten. In Unterzahl - nach Gelb-Rot für Mehmet Can Cetin (81.) - kassierte Anadolu jedoch noch den Ausgleich durch Matthias Dohmen (84.). Hüls bleibt mit 47 Punkten Teil des Verfolgerfeldes und die Nummer eins der Liga hat nur noch drei Punkte Vorsprung.

Nach einem 0:2-Rückstand gewann SC Viktoria 07 Anrath noch mit 5:2 gegen TuRa Brüggen II. Zunächst trafen Max Haese (10.) und Milan Greupner (58.) für Brüggen, ehe Marvin Müller die Partie mit einem Hattrick drehte (70., 75., 79.). In der Schlussphase erhöhten Sven Schmitz (86.) und Paraskevas Apostologlou (89.). Anrath rückt mit 45 Punkten näher an die Top fünf heran.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten

So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp

So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II

So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld

So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II

So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III

So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

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