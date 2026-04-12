Anadolu Türkspor stolpert, Gellep kommt nach 0:3 in Schiefbahn zurück

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Während Irfan Yildiz den VfB Uerdingen heranführt, lässt Anadolu Türkspor Krefeld Punkte liegen, Omran Nabizada trifft spät für DJK VfL Willich und Marvin Müller dreht für SC Viktoria 07 Anrath. Mehrere Spiele drehen sich spät: Rolf Lenzen trifft dreifach für TuS Gellep und FC Hellas Krefeld holt auf.
Ein außergewöhnlicher Spielverlauf zeigte sich beim 3:3 zwischen dem SC Schiefbahn und dem TuS Gellep. Schiefbahn führte durch Treffer von Jens Seyferth (10., 16.) und Dennis Mertens (25.) bereits mit 3:0, ehe Rolf Lenzen mit drei Toren (38., 63., 84.) den Ausgleich für Gellep herstellte. Während Schiefbahn auf Rang sieben bleibt, sammelt Gellep einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller.
Durch einen Last-Minute-Treffer gewann die DJK VfL Willich mit 1:0 beim SC Waldniel und kletterte auf Rang drei. Omran Nabizada erzielte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit (90.+3). Willich steht nun bei 49 Punkten und setzt sich leicht vom Verfolgertrio ab, während Waldniel im Mittelfeld verbleibt.
Der TSV Krefeld-Bockum II setzte sich mit 3:1 beim SSV Strümp durch und verbessert sich auf 36 Punkte. Strümp bleibt nach der Niederlage bei 37 Zählern und verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Bockum festigt dagegen seine Position im Mittelfeld.
Beim 3:3 zwischen TSV Meerbusch III und dem TSV Kaldenkirchen ließ der Tabellendritte wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Markus Klann brachte Meerbusch früh in Führung (5.), während Kaldenkirchen zwischenzeitlich die Partie drehte. In der Schlussphase sorgte zunächst Florian Ziebell für das 2:3 (67.), ehe Robert Marijanovic den späten Ausgleich erzielte (78.). Kaldenkirchen bleibt mit 47 Punkten Teil des engen Verfolgerfeldes.
Der SC Rhenania Hinsbeck führte gegen den FC Hellas Krefeld bereits mit 3:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 begnügen. Marco Heryschek brachte die Gastgeber in Führung (54.), ein Eigentor erhöhte (63.), ehe Philipp Bongartz auf 3:0 stellte (80.). In der Schlussphase verkürzte Hellas innerhalb weniger Minuten (85., 86.) und glich schließlich in der Nachspielzeit aus (90.+1). Hinsbeck bleibt damit im Tabellenkeller.
Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld kam gegen den Hülser SV nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt aber mit 58 Punkten vorne. Marcus Jochum brachte Hüls früh in Führung (7.), ehe Nick Falcone (9.) und Samed Yesil (13.) die Partie drehten. In Unterzahl - nach Gelb-Rot für Mehmet Can Cetin (81.) - kassierte Anadolu jedoch noch den Ausgleich durch Matthias Dohmen (84.). Hüls bleibt mit 47 Punkten Teil des Verfolgerfeldes und die Nummer eins der Liga hat nur noch drei Punkte Vorsprung.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
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