 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Anadolu Türkspor stolpert, Gellep kommt nach 0:3 in Schiefbahn zurück

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Mehrere Spiele drehen sich spät: Rolf Lenzen trifft dreifach für TuS Gellep, FC Hellas Krefeld holt auf und SC Viktoria 07 Anrath dreht durch Marvin Müller. Anadolu Türkspor patzt gegen den Hülser SV.

von André Nückel · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser
Mal wieder Gelleps Mann der Stunde: Rolf Lenzen!
Mal wieder Gelleps Mann der Stunde: Rolf Lenzen! – Foto: Stickerfive

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Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Während Irfan Yildiz den VfB Uerdingen heranführt, lässt Anadolu Türkspor Krefeld Punkte liegen, Omran Nabizada trifft spät für DJK VfL Willich und Marvin Müller dreht für SC Viktoria 07 Anrath. Mehrere Spiele drehen sich spät: Rolf Lenzen trifft dreifach für TuS Gellep und FC Hellas Krefeld holt auf.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
2
4
Abpfiff

Im ersten Spiel des Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld setzte der VfB Uerdingen ein klares Ausrufezeichen und gewann mit 4:2 beim SC Niederkrüchten. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Irfan Yildiz traf bereits in der 3. Minute, ehe Erhan Mutlu nur eine Minute später erhöhte (4.). Yildiz stellte früh auf 3:0 (12.) und baute den Vorsprung nach der Pause weiter aus (57.). Zwar verkürzte Sebastian Schönauer mit einem Doppelpack (59., 75.), doch die Hypothek aus der Anfangsphase blieb zu groß. Durch den Sieg verkürzt Uerdingen mit nun 55 Punkten den Rückstand auf Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auf zwei Zähler und erhöht vor den weiteren Partien des Spieltags den Druck im Aufstiegsrennen. Niederkrüchten bleibt mit 24 Punkten im unteren Tabellenbereich.

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
3
3

Ein außergewöhnlicher Spielverlauf zeigte sich beim 3:3 zwischen dem SC Schiefbahn und dem TuS Gellep. Schiefbahn führte durch Treffer von Jens Seyferth (10., 16.) und Dennis Mertens (25.) bereits mit 3:0, ehe Rolf Lenzen mit drei Toren (38., 63., 84.) den Ausgleich für Gellep herstellte. Während Schiefbahn auf Rang sieben bleibt, sammelt Gellep einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller.

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
0
1

Durch einen Last-Minute-Treffer gewann die DJK VfL Willich mit 1:0 beim SC Waldniel und kletterte auf Rang drei. Omran Nabizada erzielte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit (90.+3). Willich steht nun bei 49 Punkten und setzt sich leicht vom Verfolgertrio ab, während Waldniel im Mittelfeld verbleibt.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
1
3
Abpfiff

Der TSV Krefeld-Bockum II setzte sich mit 3:1 beim SSV Strümp durch und verbessert sich auf 36 Punkte. Strümp bleibt nach der Niederlage bei 37 Zählern und verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Bockum festigt dagegen seine Position im Mittelfeld.

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
3
3
Abpfiff

Beim 3:3 zwischen TSV Meerbusch III und dem TSV Kaldenkirchen ließ der Tabellendritte wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Markus Klann brachte Meerbusch früh in Führung (5.), während Kaldenkirchen zwischenzeitlich die Partie drehte. In der Schlussphase sorgte zunächst Florian Ziebell für das 2:3 (67.), ehe Robert Marijanovic den späten Ausgleich erzielte (78.). Kaldenkirchen bleibt mit 47 Punkten Teil des engen Verfolgerfeldes.

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
3
3
Abpfiff

Der SC Rhenania Hinsbeck führte gegen den FC Hellas Krefeld bereits mit 3:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 begnügen. Marco Heryschek brachte die Gastgeber in Führung (54.), ein Eigentor erhöhte (63.), ehe Philipp Bongartz auf 3:0 stellte (80.). In der Schlussphase verkürzte Hellas innerhalb weniger Minuten (85., 86.) und glich schließlich in der Nachspielzeit aus (90.+1). Hinsbeck bleibt damit im Tabellenkeller.

Heute, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
2
2
Abpfiff

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld kam gegen den Hülser SV nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt aber mit 58 Punkten vorne. Marcus Jochum brachte Hüls früh in Führung (7.), ehe Nick Falcone (9.) und Samed Yesil (13.) die Partie drehten. In Unterzahl - nach Gelb-Rot für Mehmet Can Cetin (81.) - kassierte Anadolu jedoch noch den Ausgleich durch Matthias Dohmen (84.). Hüls bleibt mit 47 Punkten Teil des Verfolgerfeldes und die Nummer eins der Liga hat nur noch drei Punkte Vorsprung.

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
5
2
Abpfiff
Nach einem 0:2-Rückstand gewann SC Viktoria 07 Anrath noch mit 5:2 gegen TuRa Brüggen II. Zunächst trafen Max Haese (10.) und Milan Greupner (58.) für Brüggen, ehe Marvin Müller die Partie mit einem Hattrick drehte (70., 75., 79.). In der Schlussphase erhöhten Sven Schmitz (86.) und Paraskevas Apostologlou (89.). Anrath rückt mit 45 Punkten näher an die Top fünf heran.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

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