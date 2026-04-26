Anadolu setzt Statement, Anrath stark, Bockum II gewinnt torreich

– Foto: Michael Zöllner

Der 29. Spieltag liefert reichlich Geschichten: Anadolu Türkspor Krefeld behauptet mit einem torreichen Erfolg gegen TSV Kaldenkirchen die Tabellenführung, während VfB Uerdingen beim VfR Krefeld-Fischeln II nachlegt und den Druck hochhält. Dahinter festigt DJK VfL Willich Rang drei durch einen späten Auswärtssieg beim SSV Strümp, während SC Viktoria 07 Anrath im direkten Duell mit dem Hülser SV ein klares Ausrufezeichen setzt. Im Tabellenkeller sammelt der SC Niederkrüchten wichtige Punkte gegen den FC Hellas Krefeld, während SC Rhenania Hinsbeck weiter unter Druck bleibt. Mehrere torreiche Begegnungen und starke Einzelauftritte prägen einen Spieltag, der sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt Bewegung bringt.

Lange Zeit blieb die Partie zwischen dem SSV Strümp und der DJK VfL Willich torlos, ehe die Gäste ihre Effizienz in der Schlussphase unter Beweis stellten. Erst in der 69. Minute brachte Mike Tofel Willich in Führung, bevor Vladislav Kochoutine neun Minuten später nachlegte (78.). Strümp hielt die Begegnung über weite Strecken offen, konnte aber keine Möglichkeit nutzen, während Willich seine Chancen effektiver verwertete. Mit dem Sieg baut die Mannschaft von Stefan Poetters ihre starke Position im oberen Tabellendrittel weiter aus. Willich festigt mit nun 55 Punkten Rang drei und bleibt klar im Rennen um die vorderen Plätze und hat zurzeit nur drei Punkte weniger als der VfB Uerdingen, während Strümp mit 37 Zählern im gesicherten Mittelfeld bleibt, ohne entscheidend nach oben angreifen zu können.

Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzte sich der SC Niederkrüchten mit 2:1 gegen den FC Hellas Krefeld durch und verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Romano Sven Herrmann früh zur Führung für Hellas traf (10.). Niederkrüchten reagierte jedoch noch vor der Pause entschlossen: Christian Holländer glich zunächst aus (32.), ehe er nur zwei Minuten später erneut zur Stelle war und die Partie drehte (34.). In der Folge verteidigte die Mannschaft von Trainer Patrick Biercher den Vorsprung und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Mit nun 28 Punkten verbessert sich Niederkrüchten leicht und bleibt in Schlagdistanz zum rettenden Mittelfeld, während Hellas mit 31 Zählern im unteren Mittelfeld stagniert und es verpasst, sich weiter abzusetzen.

Das Spiel entwickelte sich früh zu einem offenen Schlagabtausch. Theodor Kexel brachte den TSV Krefeld-Bockum II in Führung (5.), doch Moritz Slomka antwortete postwendend (6.). Wenig später lag Gellep durch Timothy Spence sogar vorne (16.). Bockum blieb jedoch dran und glich durch Dimic Race aus (22.), ehe die Gäste erneut durch Marvin Schnauber in Führung gingen (42.). Auch nach der Pause blieb das Spiel offen, bis Benedikt Johannes Tillmanns das 3:3 erzielte (54.). In der Schlussphase kippte die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber: Kexel traf erneut (80.), Bejar Hassan legte nach (83.). Bockum arbeitet sich weiter ins gesicherte Mittelfeld, während Gellep im Tabellenkeller verbleibt.

In einer umkämpften Begegnung brachte Kasper Pawelski den TSV Meerbusch III kurz vor der Pause in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich Marius Wenzel per Foulelfmeter aus (47.), doch Meerbusch antwortete schnell durch Matheos Mavroudis (61.) und Andreas Lahn, der mit einem Doppelpack (68., 81.) entscheidend wurde. Der zwischenzeitliche Anschluss durch Jona Anhut (75.) änderte nichts mehr am Ausgang. Meerbusch sammelt wichtige Punkte im unteren Mittelfeld, während Hinsbeck weiter im Tabellenkeller unter Druck bleibt.

Der Tabellenführer startete druckvoll und ging früh durch Fatih Mehmet Cinar in Führung (4.). Kurz vor der Pause erhöhte Samed Yesil (45.+3), direkt nach Wiederbeginn folgte das 3:0 durch Emre Kizil (52.). Kaldenkirchen fand danach besser ins Spiel und verkürzte durch Philipp Stephan Wiegers (59.). Doch Anadolu reagierte erneut – Elijah Jaseer Nelson stellte den alten Abstand wieder her (66.). In der Schlussphase wurde es noch einmal eng, als Tom Büsen (79.) und Julian Pachel (90.+2) trafen. Den Schlusspunkt setzte jedoch Kizil mit seinem zweiten Treffer (90.+3). Anadolu behauptet die Spitze, Kaldenkirchen verliert leicht den Anschluss an die vorderen Plätze.

Das direkte Duell im oberen Tabellendrittel entschied der SC Viktoria 07 Anrath klar für sich. Mark Dettmers brachte seine Mannschaft in Führung (27.). Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Anrath in der Schlussphase nachlegte: Diego Matthiessen (86.) und Colin De Blaer (90.+4) sorgten für klare Verhältnisse. Anrath rückt damit weiter an die Spitzengruppe heran, während der Hülser SV im engen Rennen um die vorderen Plätze etwas zurückfällt.

Der VfB Uerdingen setzte früh klare Akzente und belohnte sich schnell. Michele-Vincenzo Pernice traf zur Führung (12.), die noch vor der Pause durch Luka Peric ausgebaut wurde (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Uerdingen tonangebend. Dogukan Bayrak stellte nach 65 Minuten auf 3:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Der späte Treffer von Niklas Kiefer (86.) änderte nichts mehr am Spielausgang. Uerdingen hält damit den Druck auf Tabellenführer Anadolu hoch, während Fischeln II weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Der SC Schiefbahn dominierte die erste Hälfte und ging durch Jens Seyferth (21.) sowie Ersin Deniz (29.) früh in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Seyferth auf 3:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Kai König für das 4:0 (57.), womit die Partie entschieden schien. In der Schlussphase verkürzten die Gäste durch Christian Rein (70., Foulelfmeter) und Thomas Römer (90.+4), ohne das Spiel noch einmal kippen zu können. Schiefbahn behauptet sich damit im oberen Mittelfeld, während Brüggen II im Tabellenmittelfeld verbleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

So., 03.05.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten

So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn

So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II



31. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - FC Hellas Krefeld

So., 10.05.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuRa Brüggen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - Hülser SV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TuS Gellep

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - VfB Uerdingen

So., 10.05.26 16:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

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