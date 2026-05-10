Anadolu fast durch - Waldniel schlägt Uerdingen - Strafe für Meerbusch Kreisliga A Kempen-Krefeld: Strafe nach Nichtantritt für den TSV Meerbusch III. SC Waldniel mit Schützenhilfe für Anadolu Türkspor. von André Nückel · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Anadolu vor Aufstieg. – Foto: Michael Locke

31. Spieltag: Die Meisterfrage in der Kreisliga A Kempen-Krefeld scheint beinahe beantwortet. Während VfB Uerdingen überraschend beim SC Waldniel patzte, profitierte Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld trotz eines turbulenten Spiels gegen SC Rhenania Hinsbeck und baute den Vorsprung aus. Zudem sorgt der Nichtantritt von TSV Meerbusch III für Konsequenzen: Wegen der Sonderregel für Nichtantritte ab Mai bis Saisonende werden den Meerbuschern zum Start der Saison 2026/27 drei Punkte abgezogen.

Wie der SC Niederkrüchten mitteilt, ist der TSV Meerbusch III kurzfristig nicht zum Auswärtsspiel angetreten, entsprechend wird die Partie zugunsten der Hausherren gewertet. Das hat übrigens auch zur Folge, dass Meerbusch III drei Minuspunkte für die kommende Saison erhält. Nichtantritte werden zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende mit drei Minuspunkten pro Partie gewertet (maximal neun Minuspunkte sind möglich).

Der vielleicht wichtigste Ausgang des Spieltags kam aus Waldniel. SC Waldniel rang den favorisierten VfB Uerdingen mit 3:1 nieder und sorgte damit dafür, dass Anadolu dem Aufstieg nun ganz nahe ist. Dabei hatte zunächst vieles auf einen Auswärtssieg hingedeutet. Burhan Sahin brachte den Tabellenzweiten nach 23 Minuten in Führung, ehe er wenig später sogar die Chance auf das 2:0 liegen ließ, als er mit einem Foulelfmeter an Waldniels Keeper scheiterte. Diese Szene erwies sich im Nachhinein als Wendepunkt. Noch vor der Pause glich Philipp Last zum 1:1 aus, wodurch Waldniel sichtbar mutiger wurde. Lange deutete anschließend vieles auf ein Remis hin, ehe die Schlussphase eskalierte: Marius Singer traf in der 87. Minute zum umjubelten 2:1, ehe Ilir Tahiri in der Nachspielzeit endgültig alles klar machte.

Waldniel bleibt damit im oberen Mittelfeld stabil und erreicht nun 47 Punkte. Uerdingen hingegen verliert im Aufstiegsrennen an Boden und liegt nun bereits acht Zähler hinter Anadolu.