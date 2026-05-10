Anadolu fast durch - Waldniel schlägt Uerdingen - Strafe für Meerbusch

31. Spieltag: Die Meisterfrage in der Kreisliga A Kempen-Krefeld scheint beinahe beantwortet. Während VfB Uerdingen überraschend beim SC Waldniel patzte, profitierte Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld trotz eines turbulenten Spiels gegen SC Rhenania Hinsbeck und baute den Vorsprung aus. Zudem sorgt der Nichtantritt von TSV Meerbusch III für Konsequenzen: Wegen der Sonderregel für Nichtantritte ab Mai bis Saisonende werden den Meerbuschern zum Start der Saison 2026/27 drei Punkte abgezogen.
Der vielleicht wichtigste Ausgang des Spieltags kam aus Waldniel. SC Waldniel rang den favorisierten VfB Uerdingen mit 3:1 nieder und sorgte damit dafür, dass Anadolu dem Aufstieg nun ganz nahe ist. Dabei hatte zunächst vieles auf einen Auswärtssieg hingedeutet. Burhan Sahin brachte den Tabellenzweiten nach 23 Minuten in Führung, ehe er wenig später sogar die Chance auf das 2:0 liegen ließ, als er mit einem Foulelfmeter an Waldniels Keeper scheiterte.
Diese Szene erwies sich im Nachhinein als Wendepunkt. Noch vor der Pause glich Philipp Last zum 1:1 aus, wodurch Waldniel sichtbar mutiger wurde. Lange deutete anschließend vieles auf ein Remis hin, ehe die Schlussphase eskalierte: Marius Singer traf in der 87. Minute zum umjubelten 2:1, ehe Ilir Tahiri in der Nachspielzeit endgültig alles klar machte.
Waldniel bleibt damit im oberen Mittelfeld stabil und erreicht nun 47 Punkte. Uerdingen hingegen verliert im Aufstiegsrennen an Boden und liegt nun bereits acht Zähler hinter Anadolu.
Parallel musste auch Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld Schwerstarbeit verrichten. Gegen SC Rhenania Hinsbeck entwickelte sich ein wildes Spiel mit mehreren Wendungen. Anadolu startete furios und führte nach Treffern von Nick Falcone sowie einem Doppelpack von Samed Yesil bereits mit 3:1. Doch Hinsbeck gab sich keineswegs geschlagen. Oliver Nickus und Marco Heryschek hielten die Gäste im Spiel, ehe Nickus mit seinem zweiten Treffer tatsächlich zum 3:3 ausglich. Plötzlich drohte dem Tabellenführer ein empfindlicher Rückschlag im Titelrennen.
In der Schlussphase übernahm jedoch erneut Yesil Verantwortung. Der Offensivspieler traf in der 79. Minute zum 4:3 und entschied damit eine Partie, die Anadolu lange sicher im Griff gehabt hatte, zwischenzeitlich aber beinahe noch aus der Hand gegeben hätte. Mit nun 70 Punkten steht der Spitzenreiter kurz vor dem Aufstieg. Hinsbeck bleibt trotz der starken Offensive tief im Tabellenkeller.
Zwischen SSV Strümp und TuS Gellep entwickelte sich ein torreiches Keller- und Mittelfeldduell. Gellep erwischte den besseren Start, doch Strümp kämpfte sich zurück. Besonders Moritz Slomka hielt die Gäste mit zwei Treffern lange im Spiel. Am Ende setzte sich Strümp dennoch mit 5:3 durch und festigte Rang zehn, während Gellep dagegen im Tabellenkeller hängen bleibt.
Auch SC Viktoria 07 Anrath bleibt im oberen Drittel präsent. Gegen TSV Kaldenkirchen gerieten die Gastgeber zunächst durch Lennox Wefers früh in Rückstand, reagierten danach jedoch stark. Julius Weinhold glich per Foulelfmeter aus, ehe Sven Schmitz die Partie im zweiten Durchgang komplett drehte.
Anrath erreicht damit ebenfalls 54 Punkte und bleibt direkt hinter dem Spitzentrio, Kaldenkirchen hingegen verliert weiter an Boden.
Im unteren Tabellenbereich verschaffte sich FC Hellas Krefeld Luft. Beim VfR Krefeld-Fischeln II trafen Kenan Cem Rüzgar und Vasilis Zerdevas jeweils doppelt und führten Hellas zu einem verdienten 4:1-Erfolg. Fischeln bleibt mit nur 15 Punkten Vorletzter und gerät zunehmend unter Druck.
Der Hülser SV zeigte beim 5:1 gegen SC Schiefbahn eine der stärksten Offensivleistungen der vergangenen Wochen. Bereits innerhalb von zwei Minuten stellten Noah Poschmann und Dennis Hackler früh auf 2:0. Zwar verkürzte Patrick Leenen noch vor der Pause, doch nach dem Seitenwechsel zog Hüls erneut davon.
Ein Handelfmeter von Leon Stirken, der Treffer von Miron Schmidt sowie das späte 5:1 durch Mike Königshausen sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Der Hülser SV hält dadurch Anschluss an die Spitzengruppe und zieht mit Anrath gleich.
Einen echten Offensivtag erwischte auch TSV Krefeld-Bockum II beim 7:2 gegen TuRa Brüggen II. Bereits vor der Pause hatte sich Bockum einen klaren Vorsprung erspielt und ließ den Gästen anschließend kaum Luft zur Rückkehr.
Durch den Kantersieg springt Bockum auf 42 Punkte und setzt sich im gesicherten Mittelfeld fest. Brüggen kassiert dagegen die nächste deutliche Niederlage und rutscht wieder etwas ab.
32. Spieltag
So., 17.05.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Viktoria 07 Anrath
So., 17.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - DJK VfL Willich
So., 17.05.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SSV Strümp
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Waldniel
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld
34. Spieltag
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
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