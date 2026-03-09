Amtszeit von Trainer Marcel Winkens endet wieder vorzeitig

In den vergangenen Wochen hat der TSV Meerbusch als Konkurrent des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG in der Oberliga Niederrhein ausschließlich positive Schlagzeilen geschrieben. Zu Beginn der Saison noch in unteren Tabellenregionen unterwegs, stabilisierte sich die Truppe aus dem Norden des Rhein-Kreises Neuss mit fünf Siegen in Folge und kletterte bis auf Platz drei, mischt plötzlich sogar im Aufstiegsrennen mit. Umso so erstaunlicher, dass Trainer Marcel Winkens am Donnerstag völlig überraschend die Brocken hinschmiss und vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Hilden seinen Rücktritt erklärte.
Auffällig sind die Parallelen zum vergangenen Jahr, als es Winkens die Saison beim VfL Jüchen/Garzweiler klar auf Aufstiegskurs liegend ebenfalls nicht zu Ende brachte. Seinerzeit trat er allerdings nicht zurück, sondern wurde vom Verein vorzeitig vor die Tür gesetzt. Doch damals wie heute lösten Meinungsverschiedenheiten rund um die sportliche Ausrichtung die vorzeitige Trennung ein. In Jüchen hatte Winkens immer durchblicken lassen, dass er daran zweifelte, mit den vorhandenen Strukturen eine Fortentwicklung erreichen zu können. Dementsprechend hatte er seinen Abschied nach der Saison angekündigt, wollte das Team aber noch in die Oberliga führen. Doch nach internen Querelen war die einst so innige Beziehung zu seinem Heimatverein Anfang April dann doch vorzeitig beendet worden.
In Meerbusch waren es nun offenbar Unstimmigkeiten rund um die Priorisierung der ersten und zweiten Mannschaft. Weil dem Verein augenscheinlich viel daran liegt, seine stark abstiegsbedrohte Zweitvertretung in der Bezirksliga zu halten, mussten an den beiden vergangenen Wochenenden mehrere Spieler aus dem Oberliga-Kader in der Reserve aushelfen. Ein Gespräch zwischen Winkens und Christoph Peters, Sponsor und Sportlicher Leiter des TSV, über dieses Thema verlief zunächst ruhig, eskalierte jedoch später. Der Trainer zog daraus die Konsequenzen. „Es gibt definitiv keinen Weg mehr zurück. Für die Jungs tut es mir sehr leid, aber um weiterzumachen, hätten die Voraussetzungen stimmen müssen – und die waren nicht mehr gegeben“, so Winkens.
Peters betont, dass die Zusammenarbeit bis zum Saisonende geplant gewesen sei. „Wir hätten gemeinsam weitergemacht, aber nun gab es unüberbrückbare Differenzen über die Vorstellungen des Gesamtvereins.“ Laut Winkens habe sich das Ganze schon länger angebahnt: „Es wurden seit Saisonbeginn mehrere Grenzen überschritten. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht.“ Wie Peters zum Thema erste Mannschaft und einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga steht, hatte er kürzlich gegenüber dem Reviersport erklärt: „Wenn die Jungs es sportlich weiter gut anrichten, dann werden wir uns nicht dagegen wehren. Wir haben ja schon in der U19-Bundesliga bei uns auf dem Rasen gespielt und die Auflagen für die Regionalliga sind ähnlich. Das wäre kein Problem. Ich stelle mir nur die Frage: Wofür das Ganze? Die Regionalliga ist für mich eine Geldverbrennungsmaschine.“ Und weiter: „Das Ziel der ersten Mannschaft ist es, der Reserve zu helfen, so dass diese drinbleibt. Die Regionalliga ist kein Thema, viel mehr die Bezirksliga!“
Den Trainerposten im Meerbusch hat in Gestalt von Marc Roch zunächst ein Mann übernommen, der bislang die U19 des Vereins coachte und aus seiner aktiven Zeit auch bestens bekannt ist im Rhein-Kreis Neuss. Der inzwischen 57-Jährige, der auch mal drei Erstliga-Partien für Bayer Uerdingen absolvierte, kickte überaus erfolgreich zu deren Hochzeiten für den FC Zons und den VfR Neuss.
