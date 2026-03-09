Amtszeit von Trainer Marcel Winkens endet wieder vorzeitig

Peters betont, dass die Zusammenarbeit bis zum Saisonende geplant gewesen sei. „Wir hätten gemeinsam weitergemacht, aber nun gab es unüberbrückbare Differenzen über die Vorstellungen des Gesamtvereins.“ Laut Winkens habe sich das Ganze schon länger angebahnt: „Es wurden seit Saisonbeginn mehrere Grenzen überschritten. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht.“ Wie Peters zum Thema erste Mannschaft und einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga steht, hatte er kürzlich gegenüber dem Reviersport erklärt: „Wenn die Jungs es sportlich weiter gut anrichten, dann werden wir uns nicht dagegen wehren. Wir haben ja schon in der U19-Bundesliga bei uns auf dem Rasen gespielt und die Auflagen für die Regionalliga sind ähnlich. Das wäre kein Problem. Ich stelle mir nur die Frage: Wofür das Ganze? Die Regionalliga ist für mich eine Geldverbrennungsmaschine.“ Und weiter: „Das Ziel der ersten Mannschaft ist es, der Reserve zu helfen, so dass diese drinbleibt. Die Regionalliga ist kein Thema, viel mehr die Bezirksliga!“

Den Trainerposten im Meerbusch hat in Gestalt von Marc Roch zunächst ein Mann übernommen, der bislang die U19 des Vereins coachte und aus seiner aktiven Zeit auch bestens bekannt ist im Rhein-Kreis Neuss. Der inzwischen 57-Jährige, der auch mal drei Erstliga-Partien für Bayer Uerdingen absolvierte, kickte überaus erfolgreich zu deren Hochzeiten für den FC Zons und den VfR Neuss.

