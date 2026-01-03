Amtsarena-Cup am Samstag: Alsterbrüder, HT16 und Ottensen im Einsatz

Amtsarena-Cup 2026: Ab 17 Uhr rollt am Samstag in der Amtsarena in Sandesneben der Ball: Gastgeber SV Eichede begrüßt unter anderem den FC Alsterbrüder, HT 16 und Teutonia Ottensen. Spielplan, Ergebnisse und mehr auf FuPa.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Eichede - SG Wentorf-S. / Schönberg
Sa., 03.01.26 17:14 Uhr FC Alsterbrüder - FC Dornbreite Lübeck
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:28 Uhr SC Rapid Lübeck - Rahlstedter SC
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - HT 16
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:56 Uhr SV Eichede - FC Alsterbrüder
Sa., 03.01.26 18:10 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SG Wentorf-S. / Schönberg
Gruppe B
Sa., 03.01.26 18:24 Uhr SC Rapid Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 03.01.26 18:38 Uhr HT 16 - Rahlstedter SC
Gruppe A
Sa., 03.01.26 18:52 Uhr SG Wentorf-S. / Schönberg - FC Alsterbrüder
Sa., 03.01.26 19:06 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SV Eichede
Gruppe B
Sa., 03.01.26 19:20 Uhr Rahlstedter SC - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr HT 16 - SC Rapid Lübeck
Halbfinale
Sa., 03.01.26 20:00 Uhr -
Sa., 03.01.26 20:19 Uhr -
Spiel um Platz 7
Sa., 03.01.26 20:38 Uhr -
Spiel um Platz 5
Sa., 03.01.26 20:57 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 21:16 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 21:35 Uhr -
