Allgemeines
Amtsarena-Cup am Samstag: Alsterbrüder, HT16 und Ottensen im Einsatz

Ab 17 Uhr rollt am Samstag in der Amtsarena in Sandesneben der Ball: Gastgeber SV Eichede begrüßt unter anderem den FC Alsterbrüder, HT 16 und Teutonia Ottensen. Spielplan, Ergebnisse und mehr auf FuPa.

LL Holstein
LL Schleswig
OL Schleswig-Holstein
Oberliga Hamburg
Landesliga Hammonia

Hinweis: FuPa Hamburg möchte von euren Hallenturnieren berichten. Bitte schickt uns Infos und Spielpläne an hamburg@fupa.net - danke!

Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Eichede - SG Wentorf-S. / Schönberg
Sa., 03.01.26 17:14 Uhr FC Alsterbrüder - FC Dornbreite Lübeck

Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:28 Uhr SC Rapid Lübeck - Rahlstedter SC
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - HT 16

Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:56 Uhr SV Eichede - FC Alsterbrüder
Sa., 03.01.26 18:10 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SG Wentorf-S. / Schönberg

Gruppe B
Sa., 03.01.26 18:24 Uhr SC Rapid Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 03.01.26 18:38 Uhr HT 16 - Rahlstedter SC

Gruppe A
Sa., 03.01.26 18:52 Uhr SG Wentorf-S. / Schönberg - FC Alsterbrüder
Sa., 03.01.26 19:06 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SV Eichede

Gruppe B
Sa., 03.01.26 19:20 Uhr Rahlstedter SC - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr HT 16 - SC Rapid Lübeck

Halbfinale
Sa., 03.01.26 20:00 Uhr -
Sa., 03.01.26 20:19 Uhr -

Spiel um Platz 7
Sa., 03.01.26 20:38 Uhr -

Spiel um Platz 5
Sa., 03.01.26 20:57 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 21:16 Uhr -

Finale
Sa., 03.01.26 21:35 Uhr -

Der interaktive Spielplan des Amtsarena-Cups

Heute, 17:28 Uhr
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
17:28
Rapid Lübeck - Rahlstedt

Heute, 17:42 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
HT 16
HT 16HT 16
17:42
Teutonia 05 - HT 16

Heute, 18:24 Uhr
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
18:24
Rapid Lübeck - Teutonia 05

Heute, 18:38 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
18:38
HT 16 - Rahlstedt

Heute, 19:20 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:20
Rahlstedt - Teutonia 05

Heute, 19:34 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
19:34
HT 16 - Rapid Lübeck

Heute, 17:00 Uhr
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede
SG Wentorf-S. / Schönberg
SG Wentorf-S. / SchönbergSG Wentorf-S.
17:00
SV Eichede - SG Wentorf-S.

Heute, 17:14 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Dornbreite Lübeck
FC Dornbreite LübeckDornbreite
17:14
Alsterbrüder - Dornbreite

Heute, 17:56 Uhr
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
17:56
SV Eichede - Alsterbrüder

Heute, 18:10 Uhr
FC Dornbreite Lübeck
FC Dornbreite LübeckDornbreite
SG Wentorf-S. / Schönberg
SG Wentorf-S. / SchönbergSG Wentorf-S.
18:10
Dornbreite - SG Wentorf-S.

Heute, 18:52 Uhr
SG Wentorf-S. / Schönberg
SG Wentorf-S. / SchönbergSG Wentorf-S.
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
18:52
SG Wentorf-S. - Alsterbrüder

Heute, 19:06 Uhr
FC Dornbreite Lübeck
FC Dornbreite LübeckDornbreite
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede
19:06
Dornbreite - SV Eichede

Heute, 20:00 Uhr
1. Gruppe A
2. Gruppe B
20:00
Spieltext - Halbfinale 1

Heute, 20:19 Uhr
1. Gruppe B
2. Gruppe A
20:19
Spieltext - Halbfinale 1

Heute, 20:38 Uhr
4. Gruppe A
4. Gruppe B
20:38
Spieltext - Spiel um Platz 7

Heute, 20:57 Uhr
3. Gruppe A
3. Gruppe B
20:57
Spieltext - Spiel um Platz 5

Heute, 21:16 Uhr
Verlierer Halbfinale 1
Verlierer Halbfinale 2
21:16
Spieltext - Spiel um Platz 3

Heute, 21:35 Uhr
Sieger Halbfinale 1
Sieger Halbfinale 2
21:35
Spieltext - Finale

