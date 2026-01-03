Amtsarena-Cup am Samstag: Alsterbrüder, HT16 und Ottensen im Einsatz

Amtsarena-Cup 2026: Ab 17 Uhr rollt am Samstag in der Amtsarena in Sandesneben der Ball: Gastgeber SV Eichede begrüßt unter anderem den FC Alsterbrüder, HT 16 und Teutonia Ottensen. Spielplan, Ergebnisse und mehr auf FuPa.

