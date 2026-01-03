Jubel-Pose? SV Eichede triumphiert in der Halle! – Foto: Ismail Yesilyurt

Amtsarena-Cup: Alsterbrüder verlieren doppelt gegen Sieger Eichede Amtsarena-Cup: Der SV Eichede hat sein Turnier gewonnen und dabei doppelt gegen den FC Alsterbrüder gesiegt. HT16 wird Dritter, Teutonia Ottensen Sechster.

Der SV Eichede hat als guter Gastgeber sein eigenes Turnier gewonnen und den Titel beim Amtsarena-Cup 2026 geholt. Dabei gelangen dem Titelträger gleich zwei Siege gegen den FC Alsterbrüder. Hinweis: FuPa Hamburg möchte von euren Hallenturnieren berichten. Bitte schickt uns Infos und Spielpläne an hamburg@fupa.net - danke!

Der 5:1-Erfolg von Eichede in der Vorrunde gegen den Hamburger Landesligisten FC Alsterbrüder sollte ein Vorbote für das spätere Endspiel sein, denn der Oberligist feierte auch im zweiten Duell einen klaren Erfolg. Im Finale jubelte das Team von Paul Kujawski nach einem 4:1-Sieg über den Titel. Die Hamburger Oberliga-Klubs HT 16 und Teutonia Ottensen liefen auf den Rängen drei und sechs ein - mehr hier: >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp