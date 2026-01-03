Amtsarena-Cup: Alsterbrüder verlieren doppelt gegen Sieger Eichede

Der SV Eichede hat als guter Gastgeber sein eigenes Turnier gewonnen und den Titel beim Amtsarena-Cup 2026 geholt. Dabei gelangen dem Titelträger gleich zwei Siege gegen den FC Alsterbrüder.
Der 5:1-Erfolg von Eichede in der Vorrunde gegen den Hamburger Landesligisten FC Alsterbrüder sollte ein Vorbote für das spätere Endspiel sein, denn der Oberligist feierte auch im zweiten Duell einen klaren Erfolg. Im Finale jubelte das Team von Paul Kujawski nach einem 4:1-Sieg über den Titel. Die Hamburger Oberliga-Klubs HT 16 und Teutonia Ottensen liefen auf den Rängen drei und sechs ein - mehr hier:
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Eichede - SG Wentorf-S. / Schönberg 4:2
Sa., 03.01.26 17:14 Uhr FC Alsterbrüder - FC Dornbreite Lübeck 3:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:28 Uhr SC Rapid Lübeck - Rahlstedter SC 2:5
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - HT 16 1:0
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:56 Uhr SV Eichede - FC Alsterbrüder 5:1
Sa., 03.01.26 18:10 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SG Wentorf-S. / Schönberg 4:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 18:24 Uhr SC Rapid Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen 5:3
Sa., 03.01.26 18:38 Uhr HT 16 - Rahlstedter SC 7:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 18:52 Uhr SG Wentorf-S. / Schönberg - FC Alsterbrüder 1:9
Sa., 03.01.26 19:06 Uhr FC Dornbreite Lübeck - SV Eichede 1:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 19:20 Uhr Rahlstedter SC - FC Teutonia 05 Ottensen 2:2
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr HT 16 - SC Rapid Lübeck 3:3
Halbfinale
Sa., 03.01.26 20:00 Uhr SV Eichede - SC Rapid Lübeck 3:1
Sa., 03.01.26 20:19 Uhr HT 16 - FC Alsterbrüder 4:5 n.N.
Spiel um Platz 7
Sa., 03.01.26 20:38 Uhr SG Wentorf-S. / Schönberg - Rahlstedter SC 6:4 n.N.
Spiel um Platz 5
Sa., 03.01.26 20:57 Uhr FC Dornbreite Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen 4:3 n.N.
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 21:16 Uhr SC Rapid Lübeck - HT 16 3:5
Finale
Sa., 03.01.26 21:35 Uhr SV Eichede - FC Alsterbrüder 4:1
