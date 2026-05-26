Ammerthal verpflichtet ehemaligen U-Nationalspieler Der junge Schienenspieler Volodymyr Kharabara wechselt von Jahn Regensburg II zur DJK und bleibt der Bayernliga Nord somit erhalten von Florian Würthele · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Volodymyr Kharabara (vorne) hat sich der DJK Ammerthal angeschlossen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Landesliga-Meister und Bayernliga-Rückkehrer DJK Ammerthal gibt einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt. Vom künftigen Liga-Kollegen SSV Jahn Regensburg II wechselt Volodymyr Kharabara in den Landkreis Amberg-Sulzbach. Das 21-jährige Talent aus der Ukraine ist bei der DJK für die rechte Außenbahn vorgesehen. Nach Innenverteidiger Maximilian Hiltl vom SC Luhe-Wildenau ist Kharabara die zweite offizielle Neuverpflichtung des Sommers.

„Mit Volodymyr gewinnen wir einen Top-Außenbahnspieler für uns. Der Bayernliga-erfahrene Schienenspieler ist für die rechte Seite eingeplant. Hier kann er einen offensiven wie defensiven Part bekleiden. Wir haben ihn bewusst als Verstärkung geholt und freuen uns, dass er zu uns kommt“, sagt Ammerthals Meistertrainer und Sportlicher Leiter Tobias Rösl gegenüber FuPa über den Neuzugang, der bei seinen bisherigen Stationen auch als Linksaußen eingesetzt wurde. Kharabara selbst blickt der neuen Herausforderung in Ammerthal erwartungsfroh entgegen: „Ich freue mich auf die Aufgabe und werde alles dafür geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“



In der ukrainischen Heimat wurde Kharabara unter anderem von OFKIP Kyiv ausgebildet. Für die U19-Nationalmannschaft bestritt er sogar sechs Länderspiele. Im Sommer 2022 kam er nach Deutschland. Fußballerisch wechselte er ins NZL des 1. FC Nürnberg. Beim „Club“ sammelte er einige Einsätze in der U19-Bundesliga. Ein Jahr später folgte der Wechsel zum SSV Jahn. Für die U21-Mannschaft der Regensburger absolvierte Kharabara insgesamt 63 Bayernligaspiele (fünf Tore). Zeitweise durfte er auch bei den Drittliga-Profis des Jahn mittrainieren, wurde in der letztjährigen Sommervorbereitung mehrfach eingesetzt.





Generell stand die Saison 2025/26 jedoch unter keinem guten Stern für den Jungspund. Eine Leisten- bzw. Bauchmuskelverletzung setzte ihn lange außer Gefecht. Letztendlich brachte er es daher lediglich auf vier Saisoneinsätze. Mit Beginn der bevorstehenden Vorbereitung möchte der ehrgeizige Flügelspieler bei seinem neuen Klub wieder voll angreifen. Bei der DJK Ammerthal wird Kharabara nicht der letzte Neuzugang des Sommers bleiben. Weitere Namen neuer Spieler möchte der Bayernliga-Rückkehrer im Laufe der nächsten Tage an die Öffentlichkeit tragen.