Ammerthal wird regional fündig: Max Hiltl kommt

Maximilian Hiltl (rechts) streift sich ab Sommer das Trikot des SC Luhe-Wildenau über. – Foto: Dominik Adlhoch

Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid: Während der SC Luhe-Wildenau einen schmerzhaften Verlust kompensieren muss, freut sich die DJK Ammerthal über eine richtige Top-Verstärkung. Der aktuelle Tabellenführer der Landesliga Nordost, der mit Macht zurück in die Bayernliga strebt, gibt am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Maximilian Hiltl bekannt. Der 24-jährige Innenverteidiger bricht am Saisonende seine Zelte in Oberwildenau ab und soll in der kommenden Saison den Abwehrverbund der Ammerthaler weiter stabilisieren.

Im Lager der DJK Ammerthal freut man sich auf einen weiterhin entwicklungsfähigen Innenverteidiger, der im Erwachsenenbereich bisher eine sehr gute Entwicklung genommen hat. „Max kommt als Verstärkung für die Abwehr. Er bringt eine optimale Größe mit und ist – was ein Riesenvorteil ist – ein Linksfuß. Wir freuen uns auf ein junges und weiter entwicklungsfähiges Talent und auf einen richtig hungrigen Innenverteidiger“, erklärt Ammerthals Trainer und Sportchef Tobias Rösl gegenüber FuPa. „Was ein wichtiger Punkt ist: Er ist ein regionaler Spieler, worauf wir Wert legen.“



Zur Saison 2024/25 wechselte Maximilian Hiltl vom damaligen Bezirksligisten SV Grafenwöhr zum SC Luhe-Wildenau in die Landesliga Mitte. Seitdem hat sich der 24-jährige Innenverteidiger prächtig entwickelt und mittlerweile 48 Landesligaspiele im SC-Trikot bestritten. In der laufenden Saison stand er bisher in 22 Punktspielen auf dem Feld, in denen er auch einen Treffer sowie drei Torvorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde Hiltl vom SV Raigering, bei dem er dann auch die ersten Schritte im Herrenbereich machte. Seine Beweggründe für den Wechsel nach Ammerthal beschreibt Hiltl so: „Die Entscheidung zu wechseln fiel mir sehr schwer, da ich mich in Luhe-Wildenau sehr wohl fühle“, schiebt er vorweg, „Für den sportlichen Werdegang ist diese Chance für mich etwas Besonderes und meiner Meinung nach ist es der richtige Zeitpunkt, um diesen Schritt zu gehen. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in einem aufstrebenden Verein.“