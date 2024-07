"Ammerseekicker" begrüßen Neuzugang und Rückkehrer

Vergangene Woche sind die Sportfreunde Breitbrunn in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisklasse gestartet. Mit dabei waren auch direkt ein Neuzugang sowie zwei Rückkehrer, die bereits in der Jugend für den SFB gespielt hatten. Zusätzlich können sich die SFB´ler über das Comeback von Torwart Andi Dauber freuen!





Die "Ammerseekicker" mussten zum Ende der letzten Saison gleich mehrere Schlüsselspieler und Vereinslegenden verabschieden. Mit Basti Lemberger, Alex Marchetto, Mike Rau, Mani Aster und Martin Steigenberger hingen gleich fünf Spieler der Sportfreunde die Schuhe an den Nagel. Umso wichtiger ist es für den Kreisklassisten weiter aktiv auf dem Transfermarkt zu bleiben, um beide Mannschaften mit einem breiten und qualitativ starken Kader in die Saison zu schicken. Und wieder einmal konnte der Verein vom Ostufer des Ammersees einen guten Transfersommer hinlegen. Mit Benni Kugler, Nicolas Dolderer und Nicolas Greimel hat Breitbrunn drei vielversprechende Spieler verpflichten bzw. reaktivieren können. Äußerst erfreulich aus Sicht der Sportfreunde ist auch die Rückkehr des lange verletzten Torwarts Andreas Dauber.



Benni Kugler, 28 Jahre, Mittelfeld



"Der verlorene Sohn kehrt zurück" - Viel besser kann ein Zitat eigentlich nicht passen. Benni Kugler durchlief diverse Jugendmannschaften der Sportfreunde Breitbrunn und zeigte hier bereits sein extrem großes Potential. Im Herrenbereich spielte der nun 28-jährige für den Nachbarverein SV Inning, bevor es ihn mit seiner Freundin nach Wien verschlug. Nach vielen Jahren in der österreichischen Hauptstadt, wo er zuletzt als Spielertrainer für den Stadtverein Argos United 09 im Einsatz war, ist er endlich zurück und zeigte bereits in den ersten Einheiten seine Qualitäten. "Ich freue mich wahnsinnig, wieder bei meinem Heimatverein zu sein. Um ehrlich zu sein, fühlt sich das noch etwas surreal an, nach so langer Zeit wieder hier zu stehen. Ich hatte hier aber einen super Einstieg und wurde wärmstens empfangen", so Kugler.









Mit Kugler bekommt der Kreisklassist einen hochveranlagten Spieler zurück, der flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist! Seine kreative Spielweise wird eine optimale Ergänzung für das Offensivspiel der Sportfreunde sein. Kugler: "In Wien habe ich hauptsächlich auf Kunstrasen gespielt und hatte hier immer wieder Probleme. Jetzt wieder auf Rasen zu spielen und dann auch noch auf so einem Teppich, stimmt mich zuversichtlich, dass ich wieder ohne Schmerzen spielen und Spaß am Fußball haben kann." Wann der Rückkehrer das erste Mal spielen kann, steht noch nicht fest, da die offizielle Genehmigung des Pass noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber sicherlich wird der Mittelfeldmann eine extrem große Verstärkung sein, sobald er einsatzbereit ist. Nicolas Dolderer, 29 Jahre, Mittelfeld



Auch über den Transfer von Nicolas Dolderer haben sich die Sportfreunde Breitbrunn extrem gefreut. In den letzten Jahren hatte der Mittelfeldspieler immer wieder Partien der "Ammerseekicker" besucht und wurde bereits längere Zeit mit einem Wechsel an den Ammersee in Verbindung gebracht - Und endlich ist es passiert! "Ich habe extrem lange mit mir gerungen und die Entscheidung, den SV Bernried zu verlassen, ist mir enorm schwer gefallen, aber ich wollte zum Herbst meiner Karriere noch einmal einen neuen Impuls setzen", so Dolderer. In Bernried hat der 29-Jährige über mehrere Jahre konstant starke Leistungen gebracht, war hier einer der Schlüsselspieler und blickt auch gerne zurück: "Ich hatte hier in Bernried eine unvergessliche Zeit und bin stolz, ein Teil dieses geilen Vereins gewesen zu sein." Nun ist der Wechsel des Mittelfeldspielers vom Starnberger See an den Ammersee in trockenen Tüchern.





Dolderer ist wie Kugler flexibel im Mittelfeld einsetzbar und ragt allen voran durch seine Übersicht und seine spielerische Intelligenz heraus. In den ersten Trainings konnte der 29-Jährige auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen. Auch beim Blitzturnier am vergangenen Wochenende, das im Rahmen des 50-Jahr-Festes des SFB ausgetragen wurde, konnte Nico zeigen, wie wichtig er für das Spiel der "Ammerseekicker" sein kann. Mit zwei Toren und einigen guten Aktionen hatte er maßgeblichen Anteil am Turniersieg. "Ich freue mich total auf die Zeit hier und werde alles geben, um meinen Teil beizutragen", so Dolderer. Welche Position Trainer Sebastian Kolbeck für ihn vorgesehen hat, wird sich im Laufe der Vorbereitung herauskristallisieren. Nicolas Greimel, 18 Jahre, Verteidigung



Ein weiterer wichtiger Faktor für die Sportfreunde Breitbrunn, um noch längere Zeit einen großen Kader zur Verfügung zu haben, ist die Rückkehr der Jugendspieler. Besonders erfreulich ist es, dass Nico Greimel nach längerer Auszeit vom Fußball wieder zurück auf dem Rasen ist. Der mittlerweile 18-Jährige durchlief diverse Jugendmannschaften des SFB und hörte in der C-Jugend mit dem Kicken auf. "Das ganze Drumherum in Breitbrunn hat mich die letzten Jahre so begeistert, dass ich wieder richtig Lust habe, zu spielen. Ich kann es allen jungen Spielern nur empfehlen zurückzukommen, denn die Bedingungen hier sind einfach top", so Greimel.