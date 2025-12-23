Amern hält an seinem Trainerteam um Willi Kehrberg fest

Kehrberg selbst sieht seine Rolle zunehmend darin, seine langjährige Erfahrung einzubringen und strukturelle Entscheidungen zu treffen. „Ich bin jetzt seit rund 30 Jahren ununterbrochen Trainer. Man muss wissen, wann man Verantwortung abgibt“, sagte der 63-Jährige. Gleichzeitig betonte er, dass der eingeschlagene Weg noch lange nicht abgeschlossen sei. „Wir haben nichts erreicht. Wir haben uns gut positioniert, mehr nicht. In dieser Liga kann man sich auf gar nichts ausruhen.“

Für die Rückrunde formuliert Kehrberg klare Ziele: Die Mannschaft soll sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen, ohne den Blick für die Realität zu verlieren. „Wenn wir gut aus den Startlöchern kommen, haben wir eine gute Planungssicherheit für die Landesliga. Aber dafür müssen wir weiter hart arbeiten.“

