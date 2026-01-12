Amar Suljic probiert`s wieder in der Regionalliga Nordost

Tapetenwechsel für Amar Suljic : Der 27-jährige Offensivmann hat nach eineinhalb Jahren seine Zelte beim FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest abgebrochen und sucht eine neue Herausforderung in der Regionalliga Nordost. Beim FC Carl Zeiss Jena hat der gebürtige Bosnier einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Der Traditionsklub aus Thüringen, Europapokal-Finalist von 1981, belegt zur Winterpause Platz zwei in der Nordost-Staffel hinter Lok Leipzig und darf sich durchaus noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die 3. Liga machen.

In einer vom Verein veröffentlichen Mitteilung erklärt FCC-Trainer Volkan Uluc zum Trasfer: "Es ist ziemlich schwer, in der Winterpause und in dem Rahmen, in dem wir uns finanziell bewegen können, einen Stürmer zu finden. Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, einen solchen Spieler für uns gewinnen zu können. Amar ist Linksfuß, flexibel einsetzbar und kann im Grunde auf allen Offensivpositionen spielen. Nun wird es darauf ankommen, dass er sich schnell und bestmöglich eingewöhnt - und dabei werden wir ihn natürlich nach Kräften unterstützen und die nötige Zeit geben. Ich bin sehr glücklich, dass Amar bei uns ist."

Miroslav Jovic, Sportdirektor des FC Carl Zeiss Jena, führt zudem aus: "Uns war auch wichtig, nach der Rückkehr von Manassé Eshele einen Spieler zu haben, der nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch auf beiden Flügel- und Halbpositionen sowie in unterschiedlichen Konstellationen spielen kann. Hinzu kommt, dass er die Regionalliga Nordost durch seine Zeit beim BFC Dynamo sehr gut kennt und sehr genau weiß, was ihn erwartet."