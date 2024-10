Am Spitzenreiter dranbleiben

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag ab 14 Uhr das Heimspiel gegen den 1. FFC Montabaur an. Die Gäste aus dem Westerwald sind gut in die Runde gestartet, haben zuletzt aber Punkte liegen gelassen und kommen als Fünfter. FCS-Trainer Taifour Diane weiss aber, dass sich sein Team davon nicht beirren lassen sollte. "Wir spielen zuhause, wollen unser eigenes Spiel durchziehen, und wenn das gelingt, sind die Chancen groß dass wir gewinnen. Aber es wird uns sicher wieder alles abverlangt, wir wollen unsere gute Phase aber fortsetzen und an Mainz dran bleiben". Mainz, das im Derby auf Ober-Olm trifft, ist punktgleich Erster, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Emma Dörr wird nach ihrer Gehirnerschütterung wohl fehlen, Larissa Theil war erkrankt, Kristin Hauck verletzt. Lena Wind war wieder im Training, hat aber Rückstand, Hannah Körner fehlt weiter.