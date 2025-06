Am Dienstag: Schiedsrichterkongress in Bergem

Ab 18:30 Uhr treffen sich am Dienstagabend die luxemburgischen Fußballschiedsrichter zu ihrem ordentlichen Kongress im Kulturzentrum in Bergem. Sieben Punkte stehen auf der Tagesordnung. Nach den Begrüßungen bzw. Ansprachen durch CAF-Präsident Alex Krüger, FLF-Präsident Paul Philipp und den Monnericher Bürgermeister Jeannot Fürpass stellt Krüger die mit der Saison 2025-2026 in Kraft tretenden Regeländerungen vor.

Spielleitung und Lehrgang für FIFA-Schiedsrichter

Wie die FLF bereits Anfang Juni mitteilte, nahmen am Wochenende des 7. und 8.Juni insgesamt drei luxemburgische FIFA-Schiedsrichter und fünf Assistenten an einem VAR-Lehrgang in den Niederlanden teil, dies im Rahmen eines internationalen U19-Turniers. Zudem leitete das FLF-Trio Jasmin Sabotic, Rafael Morim und Dani Dias Balsa am 9.Juni das internationale Freundschaftsländerspiel Montenegro gegen Armenien.