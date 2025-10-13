Am 8.Spieltag: die Ehrenpromotion wie sie leibt und lebt

Was am Wochenende los war

Nach Leader Wiltz ist Etzella Ettelbrück die Mannschaft der Stunde in der Ehrenpromotion. Gegen Wormeldingen traf Zaki kurz vor der Pause zum 1:0 und vor rund 200 Zuschauern versenkte Moreira einen Freistoß in der Nachspielzeit der 2.Hälfte zur Entscheidung und damit zum vierten Ettelbrücker Sieg in Serie. In der Live-Tabelle stand Walferdingen am Sonntag lange auf Platz 1 nach einer frühen Führung nach einem „Steal“ von Kapitän Macedo (1:0, 11.‘). Pfosten und Monnerichs Torwart verhinderten weitere Einschläge, ehe die Gäste in den letzten zwanzig Minuten auf den Ausgleich drückten und diesen auch durch Luisi fanden (1:1, 81.‘). Doch damit nicht genug, danach bescherte Danhach den Gästen nach einer Flanke an den langen Pfosten gar den Sieg (1:2, 89.‘), wodurch Monnerich auf Platz 2 springt und seine Sieglos-Serie beendet.

Gegen Luxembourg City gelang Schifflingen ein Befreiungsschlag, die beiden ersten Treffer (1:0, 35.‘, 2:0, 50.‘) des 4:0-Sieges fielen jeweils nach Angriffen über die rechte Seite. In Überzahl – Citys Coulibaly sah in der 56.‘ die Ampelkarte – legte der Südverein noch zwei weitere Tore nach. Nachbar Beles ist in der Ehrenpromotion angekommen: gegen Mitaufsteiger Lorentzweiler konnte man den ersten Saisonsieg verbuchen. Beim 3:0 der Hausherren hatte der FCL einmal mehr etliche Chancen ungenutzt gelassen. Nach einer torlosen 1.Halbzeit gewann Bettemburg mit 2:1 gegen Rümelingen und überholte den Gegner des Tages aufgrund der besseren Tordifferenz in der Tabelle.

Nach Chancen auf beiden Seiten, darunter ein Pfostentreffer der Gastgeber, wurden die Seiten zwischen Wiltz und Feulen beim Stand von 0:0 gewechselt. Nach Wiederbeginn erarbeitete sich Wiltz ein Chancen-Plus, Da Cuna Costa belohnte sein Team in der Schlussphase mit dem alles entscheidenden Tor (1:0, 81.‘). Berburg geriet im Spitzenspiel bei Fola Esch nach einer roten Karte für De Sousa Ferraz früh in Unterzahl, zeigte aber Moral, als man die Fola-Führung (1:0, 44.‘) kurz darauf ausgleichen konnte (1:1, 45.‘+3). Als bereits viele von einem Unentschieden ausgingen, schlug Gomes Fermal mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel zu und sicherte der „Doyenne“ den Dreier.

Cinar: „Über 90 Minuten hinweg waren wir trotz Unterzahl die klar bessere Mannschaft“

Berburgs Trainer Josef Cinar: „Das Spiel wurde aus unserer Sicht leider stark von Entscheidungen des Schiedsrichters beeinflusst. Es ist nicht das erste Mal, dass wir benachteiligt werden. Ich pflege ein gutes Verhältnis zum Unparteiischen und schätze ihn persönlich, sportlich jedoch ist es katastrophal, welche Entscheidungen er in unseren Spielen getroffen hat. Gegen Mamer haben wir drei Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen, gegen Käerjeng sahen wir nach einem Foul an uns nach 15 Minuten eine rote Karte (d.Red: in der Saison 24-25). Auch am Samstag gab es wieder einige Entscheidungen, die für uns schwer nachvollziehbar waren, wie u.a. ein unberechtigter Platzverweis gegen uns nach 30 Minuten.

Der gegnerische Torwart muss dazu nach einem Foul an unserem Spieler die rote Karte sehen. So werden Topspiele leider auch entschieden. Wir wissen, dass Schiedsrichter auch Fehler machen können und das gehört zum Fußball dazu. Dennoch ist es schade, wenn man das Gefühl hat, dass kleinere Vereine wie wir in solchen Momenten benachteiligt werden.

Trotz allem möchte ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen: wie sie in Unterzahl aufgetreten ist, wie sie gekämpft und das Spiel angenommen hat, war stark. Über 90 Minuten hinweg waren wir trotz Unterzahl die klar bessere Mannschaft. Leider haben wir durch zwei eigene Unachtsamkeiten die Gegentore kassiert, was wir intern selbstkritisch aufarbeiten werden. Auch wenn es eine sehr unverdiente Niederlage war, nehmen wir die Erfahrung mit. Solche Spiele gehören zum Lernprozess dazu und helfen uns, als Team weiter zusammenzuwachsen und uns weiterzuentwickeln. Gratulation an Fola, wir wollen faire Verlierer sein.“

Mersch ging im wichtigen Duell gegen Steinsel Mitte der 1.Halbzeit durch Esteves’ erstes Saisontor nach einem tollen Seitenwechsel in Führung, verpasste es aber u.a. nach einem Lattentreffer nachzulegen. Ein Doppelschlag der Gäste ließ die Begegnung kippen (1:1, 56.‘, 1:2, 63.‘) und der FC Alisontia konnte sich über seinen zweiten Saisonsieg freuen.

