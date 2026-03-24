Alu, Tätlichkeit & ein spätes Tor: Unterhaching patzt in Regionalliga

Trotz Unterzahl drückte Unterhaching nach vorne, doch die Belohnung blieb aus. Stattdessen nutzte Ansbach in der Schlussphase eine Überzahlsituation clever aus: Nino Nuhanovic traf zum 1:0 und bestätigte damit Winklers Befürchtung: Mangelnde Chancenverwertung kostet Punkte.

SpVgg Ansbach – SpVgg Unterhaching 1:0

SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich (46. Ben Müller), Riko Manz, Lukas Schmidt (78. Ken Mata), Nico Hayer (90. Matthias Hahn), Björn Angermeier, Luis Althaus, Patrick Kroiß, Dino Nuhanovic - Trainer: Niklas Reutelhuber

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje, Tim Hannemann (87. Christopher Negele), Moritz Müller, Richard Meier (62. Jeroen Krupa) - Trainer: Sven Bender

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 1453

Tore: 1:0 Dino Nuhanovic (86.)

Rot: Jorden Aigboje (69./SpVgg Unterhaching/Tätlichkeit)