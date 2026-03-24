Alu, Tätlichkeit & ein spätes Tor: Unterhaching patzt in Regionalliga

Die SpVgg Unterhaching verpasste am Mittwochabend den nächsten Schritt im Titelrennen der Regionalliga Bayern. In Ansbach setzte es eine überraschende Pleite.
Nächster Spieltag, dasselbe Problem – nur diesmal wird es bestraft. „Was wir leider zu wenig geschafft haben, ist bei Schüssen auch das Tor tatsächlich zu treffen. Da haben wir zu oft drübergeschossen", hatte Haching-Routinier Alexander Winkler im Vorfeld der Partie gewarnt – und der Routinier sollte Recht behalten. Beim Auswärtsspiel in Ansbach am Mittwochabend wurde Unterhaching die fehlende Kaltschnäuzigkeit zum Verhängnis.
Über weite Strecken bestimmte Unterhaching wie erwartet Tempo und Spielgeschehen, fand aber kaum Lücken im disziplinierten Ansbacher Defensivblock. Die beste Gelegenheit hatte Jordan Aigboje, dessen Schuss von der Strafraumkante nur den Pfosten traf. Auch nach der Pause blieb das Bild gleich: Unterhaching drückte, Ansbach verteidigte clever – und Winklers Worte schienen sich zu bewahrheiten. So verpassten unter anderem Müller (52.), Mike Gevorgyan (54.) und wieder Müller (67.) die Hachinger Führung.
Dann schien der Geduldsfaden der Vorstädter zu reißen: In der 69. Minute ließ sich Hachings Top-Torjäger Jordan Aigboje zu einer Tätlichkeit gegen Riko Manz hinreißen. Schiedsrichter Manuel Steigerwald zückte Rot.
Trotz Unterzahl drückte Unterhaching nach vorne, doch die Belohnung blieb aus. Stattdessen nutzte Ansbach in der Schlussphase eine Überzahlsituation clever aus: Nino Nuhanovic traf zum 1:0 und bestätigte damit Winklers Befürchtung: Mangelnde Chancenverwertung kostet Punkte.
SpVgg Ansbach – SpVgg Unterhaching 1:0
SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich (46. Ben Müller), Riko Manz, Lukas Schmidt (78. Ken Mata), Nico Hayer (90. Matthias Hahn), Björn Angermeier, Luis Althaus, Patrick Kroiß, Dino Nuhanovic - Trainer: Niklas Reutelhuber
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje, Tim Hannemann (87. Christopher Negele), Moritz Müller, Richard Meier (62. Jeroen Krupa) - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 1453
Tore: 1:0 Dino Nuhanovic (86.)
Rot: Jorden Aigboje (69./SpVgg Unterhaching/Tätlichkeit)