Altenessen gibt gegen Türkiyemspor fast die klare Führung aus der Hand Aus 4:0 mach 4:3. Die DJK SG Altenessen kam nach einer deutlichen Führung aus der ersten Hälfte gegen den SC Türkiyemspor Essen nochmal ordentlich ins Schwitzen.

Die DJK SG Altenessen hat sich im Duell mit dem SC Tükiyemspor Essen zu einem 4:3 (2:0)-Erfolg gezittert. Trotz eines zwischenzeitlichen Vier-Tore-Vorsprungs brachten die Hausherren ihre Führung letztlich nur sehr knapp ins Ziel. In der Kreisliga A, Gruppe 1 Essen, springen die Altenessener auf einen Nicht-Abstiegsplatz

Altenessen erwischt Traumstart

Es war bislang keine einfache Saison für die SG Altenessen. Besonders die Defensive zeigte sich immer wieder als besonders anfällig. Ganze 50 Gegentreffer aus 15 Spielen brachte die Heimmannschaft in die Partie. Ganz anders sah es bei Türkiyemspor aus, die die Begegnung mit viel Selbstvertrauen und als einer der Anwärter auf den Meistertitel angehen konnten.

Umso überraschender gingen die eher formschwachen Altessener in Führung. Adrian Casado Fernandez erzielte das überraschende 1:0 (23.). Doch damit war noch nicht Schluss: Die befreit aufspielenden Hausherren erhöhten noch kurz vor der Pause durch Fatih Güldogan den Spielstand auf 2:0 (44.).

Es hätte kaum besser für die SG verlaufen können und auch nach der Pause hatte die Heimmannschaft Grund zum Jubeln. Ein Doppelschlag von Arian Kadrijaj (48.) sowie erneut Güldogan (50.) brachte die vermeintliche Vorentscheidung.

Türkiyemspor kämpft sich zurück in die Begegnung

Doch Türkiyemspor hatte die Partie noch lange nicht aufgegeben. Ersin Canseven sorgte für den Anschlusstreffer für den SC (56.). In einer hart geführten Partie gab es in der Folge einige Karten auf beiden Seiten. Den wilden Verlauf nutzte Ferhat Yalcin um die Gäste noch näher an die Sensation zu bringen (75.). Und nach einer gelb-roten Karte (81.) auf Seite von Altenessen war das Spiel wieder komplett offen. Bekir Durmus (83.) brachte sein Team bis auf einen Treffer Rückstand dran.