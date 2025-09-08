Altenautal schreibt Geschichte – Lennestadt vermiest Berlinski-Debüt

Der Samstag, der 6. September, dürfte in die noch junge Vereinshistorie des USC Altenautal 2021 eingegangen sein. Im fünften Anlauf feierte der Fusionsclub aus Lichtenau den ersten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Mit 3:0 ließ man den BSV Menden im eigenen Huckenohlstadion alt aussehen. Stürmer Paboy Fanneh, der selbst einen Treffer beisteuern konnte, war der Mann des Tages auf Seiten des USC.

"Wir sind heute nicht in unser Spiel gekommen. Altenautal hat ja nicht viel gemacht, sie haben tief gestanden mit einer Fünferkette und vorne stand ein Stürmer, der die Tore schießen sollte. Aber mit dieser Spielweise sind wir überhaupt nicht klar gekommen", bilanzierte Marcel Brünnel, Trainer des BSV Menden, in der "Westfalenpost". Für die Mendener war es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel. Altenautal konnte nach drei Wochen die rote Laterne wieder abgeben. Die übernahm der SuS Langscheid/Enkhausen, der im Derby beim SC Neheim eine 3:6-Klatsche kassierte. Für SuS-Trainer Alexander Bruchhage war es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte (2012-2024).

Der SC Neheim, der mit 20 Treffern die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga stellt, rangiert weiterhin auf Platz zwei, hinter dem weiterhin verlustpunktfreien Spitzenreiter Germania Salchendorf. Die Elf von Trainer Mike Brado rang Aufsteiger TSV Weißtal im Derby vor einer beeindruckenden Kulisse mit 1:0 nieder. Über 1000 Zuschauer sahen in Salchendorf ein emotionales Lokalduell, in dem der Treffer von Fynn Werthenbach 14 Sekunden nach Wiederanpfiff den Unterschied machte. "Wenn man dann den Spielverlauf sieht, wäre ein 1:1 durchaus gerecht gewesen. Aber die Punkte sind in Salchendorf geblieben, ich bin stolz auf die Jungs. Das ist eine super geile Momentaufnahme mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Das ist einfach Wahnsinn, was wir da gerade abreißen. Das ist ein geiles Gefühl, jetzt gönne ich mir auch noch das ein oder andere Bier", so Brado in der "Siegener Zeitung".