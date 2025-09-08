Altenautal schreibt Geschichte – Lennestadt vermiest Berlinski-Debüt

Der Samstag, der 6. September, dürfte in die noch junge Vereinshistorie des USC Altenautal 2021 eingegangen sein. Im fünften Anlauf feierte der Fusionsclub aus Lichtenau den ersten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Mit 3:0 ließ man den BSV Menden im eigenen Huckenohlstadion alt aussehen. Stürmer Paboy Fanneh, der selbst einen Treffer beisteuern konnte, war der Mann des Tages auf Seiten des USC.
"Wir sind heute nicht in unser Spiel gekommen. Altenautal hat ja nicht viel gemacht, sie haben tief gestanden mit einer Fünferkette und vorne stand ein Stürmer, der die Tore schießen sollte. Aber mit dieser Spielweise sind wir überhaupt nicht klar gekommen", bilanzierte Marcel Brünnel, Trainer des BSV Menden, in der "Westfalenpost". Für die Mendener war es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel. Altenautal konnte nach drei Wochen die rote Laterne wieder abgeben. Die übernahm der SuS Langscheid/Enkhausen, der im Derby beim SC Neheim eine 3:6-Klatsche kassierte. Für SuS-Trainer Alexander Bruchhage war es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte (2012-2024).
Der SC Neheim, der mit 20 Treffern die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga stellt, rangiert weiterhin auf Platz zwei, hinter dem weiterhin verlustpunktfreien Spitzenreiter Germania Salchendorf. Die Elf von Trainer Mike Brado rang Aufsteiger TSV Weißtal im Derby vor einer beeindruckenden Kulisse mit 1:0 nieder. Über 1000 Zuschauer sahen in Salchendorf ein emotionales Lokalduell, in dem der Treffer von Fynn Werthenbach 14 Sekunden nach Wiederanpfiff den Unterschied machte. "Wenn man dann den Spielverlauf sieht, wäre ein 1:1 durchaus gerecht gewesen. Aber die Punkte sind in Salchendorf geblieben, ich bin stolz auf die Jungs. Das ist eine super geile Momentaufnahme mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Das ist einfach Wahnsinn, was wir da gerade abreißen. Das ist ein geiles Gefühl, jetzt gönne ich mir auch noch das ein oder andere Bier", so Brado in der "Siegener Zeitung".
Mit Borussia Dröschede, dem SuS Bad Westernkotten und dem SV Hohenlimburg gerieten zwei Titelanwärter am 5. Spieltag ins Straucheln. Dröschede kam zuhause gegen den SC Drolshagen nicht über ein 0:0 hinaus. Bad Westernkotten kassierte bei der SpVg Olpe durch den frühen Treffer von Kadir Inal (9.) die erste Saisonniederlage. Hohenlimburg trennte sich vom SV Schmallenberg/Fredeburg 1:1 Unentschieden, kann diesmal aber von einem gewonnenen Punkt sprechen, da der Westfalenliga-Absteiger für die letzten 20 Minuten in Unterzahl agierte.
Bei RW Erlinghausen konnte der Trainerwechsel von Michael Mantasl zu Daniel Berlinski vorerst nicht für den gewünschten Effekt sorgen. Gegen den FC Lennestadt setzte es am Freitagabend mit der 0:2-Pleite die zweite Niederlage in Folge. Nach torlosen ersten 45 Minuten hatte sich der Wiederanpfiff aufgrund eines Stromausfalls im Hans-Watzke-Stadion verspätet. Den ersehnten Befreiungsschlag landete diesmal der TuS Sundern. Die Granata-Elf, die im Sommer einen Komplett-Umbruch erfahren musste, schoss den SV 04 Attendorn mit 4:0 aus dem Röhrtalstadion und fuhr so den ersten Landesliga-Sieg der Saison ein.
6. Spieltag
So., 14.09.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Germania Salchendorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - SC Neheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - BSV Menden
So., 14.09.25 15:00 Uhr USC Altenautal - FC Lennestadt
So., 14.09.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen - Borussia Dröschede
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - TuS Sundern
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - SpVg Olpe
RW Erlinghausen – FC Lennestadt 0:2
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci (69. Pascal Raulf), Philipp Karl Hachmann, Valton Kodra, Fynn Meyer (57. Frederik Schlüter), Ümral Bahceci, Valdrin Kodra (66. Rahman Cakmakci), Fatjon Ademaj (90. Aleksandar Stoimenov), Kevin Kraemer, Dren Gashi, Bilal Akgüvercin - Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast, Peter Vente, Moritz Mecklenbrauck, Moritz Färber, Silas Duwe (88. Lukas Stemmer), Louis Häner, Lennart Mester, Alim Bilim Belge (95. Christian Schmidt), Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Fynn Heymann - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marius Habel (55.), 0:2 Alim Bilim Belge (90.+1 Foulelfmeter)
Germania Salchendorf – TSV Weißtal 1:0
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Tim Langenbach, Thomas Klöckner, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Fynn Werthenbach, Leon Palaj (90. Gezim Berisha), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (85. Enrico Nuo) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Manuel Jung, Richard Moh (72. Felix Broska), Ben Lennox Peter (82. Louis Reinelt), Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk (64. Martin Harazim), Lukas Plaum, Paul Merbold (85. Mats von der Linde), Felix Kloos - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
Schiedsrichter: Lukas Valk - Zuschauer: 1036
Tore: 1:0 Fynn Werthenbach (46.)
SpVg Olpe – SuS Bad Westernkotten 1:0
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Pascal Dimoulas (15. Ömer Yilmaz), Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Fuad Mulic, Linus Witzel, Hasan Yildiz (68. Tom-Michel Pohl), Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Lukas Braun (46. Daniel Bertels), Louis Sprick (71. Philipp Köster), David Wallmeier, Davin Hense (84. Leon Berendes), Phil Mehn, Michael Köller (66. Marvin Schumacher), Henning Klebolte, Lennart Belda - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Pasqual Schmidt (Bergkamen ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kadir Inal (9.)
TuS Sundern – SV 04 Attendorn 4:0
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Erijon Kryezin (67. Louis Orlando), Kai Julian Mizel (79. Ilkay Ibrahim Nagis), Moritz Papendick, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (67. Arne Siewers), Max Tillmann (67. Oliver Niedbala), Kerim Sam Kahraman (86. Marko Nedinic), Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi, Sead Balic, Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (71. Lukas Hoberg), Marvin Annen, Christopher Selter (46. Vedat Vural), Alen Kandic, Zein Alahidin Siklawi (28. Nick Heimes), Jerome König - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Niklas Schulte (34.), 2:0 Erijon Kryezin (45.), 3:0 Arne Siewers (76.), 4:0 Kerim Sam Kahraman (85.)
Borussia Dröschede – SC Drolshagen 0:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (72. Okan Öztürk), Simon Bank, Bruno Falcone (29. Bircan Calik), Akin Acikgöz, Nikolas Friedberg (75. Emre Atuk), David Antunes Gouveia Fernandes, Tim Finkhaus, Muhammet Köstereli (62. Szymon Jaroslaw Utrata), Talha Özkan, Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer, Kaan-Hasan Yilmaz, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce, Raul Bauer (87. Pascal Neumann), Volkan Yilmaz (78. Maksim Marinkovic), Simon Pfeifer (65. Ioannis Karasaridis) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
BSV Menden – USC Altenautal 0:3
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika (74. Marc Andre Roszak), Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase (58. Andriy Mostovyi), Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo, Leon Hauser (62. Fabio Huckschlag), Marcel Hoffmann (74. Awand Aiad Findi), Paul-Johan Schmöle (87. Christian Eckert) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Lennart Nicolas Schmidt, Simon Schmidts, Timo Becker (88. Tom van Bebber), Andre Mader, Hasan Kololli, Niklas Dunst, Tim Atorf, Lukas Salmen (70. Marlon Petrillo), Paboy Fanneh (81. Dario Zimmer) - Trainer: Simon Brake - Trainer: Nils Becker - Trainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Lukas Salmen (9.), 0:2 Paboy Fanneh (69.), 0:3 Niklas Dunst (90.+6 Foulelfmeter)
SV Schmallenberg/Fredeburg – SV Hohenlimburg 1:1
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel (38. Francesco Lattanzi), Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Visar Rama (85. Timo Schulte), Dario Petrovic, Andreas Schütte (65. Carlos Schöllmann), Nils Marek, Luca Richard Schoermann, Mirko Piechaczek (80. Kevin Kloske), Alessio Joel Schmidt, Kevin Lüttecke (69. Fabian Mazrekaj) - Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski - Trainer: Ralf Paul
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Daniel Wieczorek, Yücel Balta, Olando Shrouder (76. David Roszak), Max Zimmermann (46. Florian Pentti Kurt Buchsteiner), Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Antonio Porrello (76. Alessandro Silvestro), Imad Aweimer (56. Ibrahim Lahchaychi), Berkant Canbulut, Fabian Palczewski (68. Joel Schikora) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fabian Palczewski (22.), 1:1 Mirko Piechaczek (37.)
Rot: Florian Pentti Kurt Buchsteiner (68./SV Hohenlimburg/)
SC Neheim – SuS Langscheid/Enkhausen 6:3
SC Neheim: Niklas Tepe, Daniel Bald (83. Janik Hülsmann), Christopher Ngali, Julian Trudewind (74. Ivan Tsurkan), Youssef Anhari, Samet Coskun, Julian Kellermann (74. Francesco Caruso), Lennard Willecke, Marvin Figueira Candido (46. Niklas Große-Benne), Yatma Wade (74. Yannik Reinsch), Anas Boukidar - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Jan Apolinarski, Davin-Jay Emde (54. Orcun Akpinar), Henry Heinemann, Pasquale Curcio (80. Patrick Kaminski), Marcelo Costa Rebelo (90. Fabian Mrozinski), Patrick Nettesheim, Lukas Kessler (54. Till Hagen), Valdrin Kelmendi (80. Bartek Maik Dybiec) - Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Ioannis Vassis - Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss - Trainer: Alexander Bruchhage
Schiedsrichter: Jan Berkemeier - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Kastriot Veseli (3.), 1:1 Anas Boukidar (33.), 2:1 Davin-Jay Emde (41. Eigentor), 3:1 Lennard Willecke (47.), 4:2 Kastriot Veseli (51.), 4:1 Yatma Wade (58.), 5:2 Julian Kellermann (65.), 5:3 Henry Heinemann (89.), 6:3 Samet Coskun (90.+1)