Fix: 81-facher Regionalliga-Trainer soll Watzke-Club auf Kurs bringen

Landesligist RW Erlinghausen hat nach der Entlassung von Cheftrainer Michael Mantasl und Assistent Christofer Diekmann, wie vom Sportlichen Leiter Olcay Eryegin angestrebt, binnen 24 Stunden die Nachfolge präsentiert. Wie schon zuvor spekuliert worden war, wird Daniel Berlinski auf die Trainerbank im Hans-Watzke-Stadion zurückkehren.
Der 39-Jährige hatte Anfang 2016 bei RWE seine Trainerkarriere gestartet – von dort an ging es rasch bergauf. Im Oktober 2017 lotste der SV Lippstadt den Marsberger an den Bruchbaum, wo man im Folgejahr gemeinsam die Oberliga-Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg feierte. Danach trainierte Berlinski knapp zwei Jahre lang (2020-2022) den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost. Seine Amtszeit bei RW Ahlen endete 2023 nach nur wenigen Monaten. Zuletzt half Daniel Berlinski als Trainer bei seinem Heimatverein VfB Marsberg aus, konnte den Abstieg aus der Bezirksliga aber nicht mehr verhindern. Dort agierte er in der abgelaufenen Saison noch als Spieler, rettete dort unter anderem einem Gegenspieler das Leben, und U13-Trainer der JSG Marsberg/Erlinghausen.
Zur Rückkehr des A-Lizenz-Inhabers sagt Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de": "Ich bin froh, dass uns Daniel Berlinski sofort seine Zusage gegeben hat. Der Kontakt zu ihm ist nie abgebrochen und er hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder Spiele von uns angeschaut. Er möchte jetzt wieder eine Mannschaft übernehmen und bringt durch seine vorherigen Stationen reichlich Erfahrung mit, die helfen wird, um unser Schiff auf Kurs zu bringen und unsere sportlichen Ziele zu verfolgen."
Daniel Berlinski sagt: "„Der Kontakt zu RWE ist nach meinem Abgang 2017 nie abgebrochen. Ich habe die Entwicklung immer verfolgt. Es sind immer noch Spieler im Kader, die mit mir oder unter mir gespielt haben. Ich bin von der Qualität des Kaders absolut überzeugt und darüber hinaus war Olcay Eryegin in unserem Gespräch absolut überzeugend."
Unterstützung erhält Daniel Berlinksi dabei von einem weiteren erfolgreichen Ex-Erlinghausen-Coach. So wird auch Benedikt Müller als Co-Trainer wieder an die Schulstraße zurückkehren. Der frühere Torwart der Rot-Weißen war von 2018 bis 2022 Co-Trainer und Torwarttrainer unter dem heutigen Teammanager Vaidas Petrauskas und stieg nach dessen Ausscheiden zum Cheftrainer auf. In der Saison 2022/23 führte er Erlinghausen auf Platz drei der Landesliga, ins Viertelfinale des Westfalenpokal und zum Gewinn des HSK-Kreispokals sowie des ALS Champion Masters. Im Sommer 2023 trat Müller aus privaten Gründen zurück und legte eine zweijährige Pause ein, die ab sofort nun ein Ende hat.
"Ich freue mich sehr, wieder Teil des Trainerteams bei RW Erlinghausen zu sein. Nach intensiven Gesprächen mit Daniel Berlinski und Olcay Eryegin war mir schnell klar, dass ich genau das machen will. Ich kenne die Jungs und das Umfeld in Erlinghausen genau und weiß, welches Potential in der Mannschaftsteckt. Nun geht es darum, dass wir das kontinuierlich abrufen und punkten", so der 38-Jährige.