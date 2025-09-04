Fix: 81-facher Regionalliga-Trainer soll Watzke-Club auf Kurs bringen

Daniel Berlinski stand für den CFC schon im DFB-Pokal an der Linie – nun ist er zurück in der Landesliga. – Foto: Imago Images

Landesligist RW Erlinghausen hat nach der Entlassung von Cheftrainer Michael Mantasl und Assistent Christofer Diekmann, wie vom Sportlichen Leiter Olcay Eryegin angestrebt, binnen 24 Stunden die Nachfolge präsentiert. Wie schon zuvor spekuliert worden war, wird Daniel Berlinski auf die Trainerbank im Hans-Watzke-Stadion zurückkehren.

Der 39-Jährige hatte Anfang 2016 bei RWE seine Trainerkarriere gestartet – von dort an ging es rasch bergauf. Im Oktober 2017 lotste der SV Lippstadt den Marsberger an den Bruchbaum, wo man im Folgejahr gemeinsam die Oberliga-Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg feierte. Danach trainierte Berlinski knapp zwei Jahre lang (2020-2022) den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost. Seine Amtszeit bei RW Ahlen endete 2023 nach nur wenigen Monaten. Zuletzt half Daniel Berlinski als Trainer bei seinem Heimatverein VfB Marsberg aus, konnte den Abstieg aus der Bezirksliga aber nicht mehr verhindern. Dort agierte er in der abgelaufenen Saison noch als Spieler, rettete dort unter anderem einem Gegenspieler das Leben, und U13-Trainer der JSG Marsberg/Erlinghausen. Zur Rückkehr des A-Lizenz-Inhabers sagt Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de": "Ich bin froh, dass uns Daniel Berlinski sofort seine Zusage gegeben hat. Der Kontakt zu ihm ist nie abgebrochen und er hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder Spiele von uns angeschaut. Er möchte jetzt wieder eine Mannschaft übernehmen und bringt durch seine vorherigen Stationen reichlich Erfahrung mit, die helfen wird, um unser Schiff auf Kurs zu bringen und unsere sportlichen Ziele zu verfolgen."

Zwei Ex-Coaches nun vereint Daniel Berlinski sagt: "„Der Kontakt zu RWE ist nach meinem Abgang 2017 nie abgebrochen. Ich habe die Entwicklung immer verfolgt. Es sind immer noch Spieler im Kader, die mit mir oder unter mir gespielt haben. Ich bin von der Qualität des Kaders absolut überzeugt und darüber hinaus war Olcay Eryegin in unserem Gespräch absolut überzeugend."

