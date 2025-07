Alte Haide gründet dritte Mannschaft und holt zwei Neue aus Freimann

Der FC Alte Haide-DSC München stellt die Weichen für eine nachhaltige Zukunft und gründet zur kommenden Saison eine dritte Herrenmannschaft, die in der C-Klasse starten wird. Ziel der neuen Mannschaft ist es, Spielern aus der eigenen Jugend sowie Akteuren, die aufgrund von beruflichen oder privaten Verpflichtungen weniger häufig trainieren können, weiterhin eine sportliche Heimat im Verein zu bieten.

"Wir beobachten seit einiger Zeit, dass junge Spieler, die aus der Jugend herauskommen, es oft nicht direkt schaffen, den Sprung in unsere höherklassig spielenden Mannschaften in Kreisliga oder Kreisklasse zu vollziehen. Viele hören dann ganz auf oder wechseln den Verein", erläutert Abteilungsleiter Mentor Ptyqaj. "Ebenso haben wir Spieler, die nicht mehr so regelmäßig trainieren können, aber dennoch aktiv im Verein bleiben wollen. Mit der neuen dritten Mannschaft schaffen wir genau dafür eine Lösung und stärken langfristig das Vereinsleben."