Altbekanntes Gesicht: Sönmez kehrt zum FSV VFB Straubing zurück

Der FSV VfB Straubing kann einen hoffnungsvollen Winter-Neuzugang bekanntgeben: Atakan Sönmez läuft ab sofort wieder für den Tabellenzwölften der Bezirksliga West auf. Der 21-Jährige ist am Peterswöhrd ein altbekanntes Gesicht, denn der Mittelfeldmann trug schon in der Landesliga-Spielzeit 2021/2022 das Trikot der Gäubodenstädter. Nach Abstecher zum SV Fortuna Regensburg, TB/ASV Regenstauf und SC Regensburg kehrt Sönmez, der einen Teil seiner Nachwuchszeit unter anderem bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Schalding-Heining verbrachte, in die Gäubodenmetropole zurück.

"Atakan spielte bereits in der Landesligasaison 2021/2022 für den VfB Straubing. In der darauffolgenden Saison wechselte er zum SV Fortuna Regensburg, wo er sich weiterentwickelte und wertvolle Erfahrungen sammelte. Besonders erfreulich ist, dass Atakan gemeinsam mit seinem Cousin, unserem Torhüter Cenker Dincel, beim FSV VfB Straubing langfristig sesshaft werden möchte. Diese familiäre Verbindung wird sicherlich zu einer noch stärkeren Teamdynamik beitragen", lässt der Klub auf seiner Homepage zum Sönmez-Transfer wissen.







Der Oberpfälzer ist damit der erste Winter-Neuzugang des Klubs, der mitten im Abstiegskampf steckt. Ob es noch weitere Transfers geben wird, ließ der Sportliche Leiter Tom Gabler offen: "Wir halten Augen und Ohren weiter offen. Im Winter ist es allerdings bekanntlich sehr schwierig, neue Spieler zu bekommen. Grundsätzlich haben wir vollstes Vertrauen in unseren aktuellen Kader, sind aber bemüht, vielleicht noch einen Transfer realisieren zu können, zumal uns im Winter doch vier Spieler verlassen haben." Den Verein Adieu gesagt haben Maximilian Legler (TSV Bad Abbach), Noah Winter (TSV Bogen), der allerdings in der laufenden Runde nur sporadisch ausgeholfen hat, sowie die beiden Ergänzungsspieler Gabriel Lozancic (FC Moos) und Mario Beloescu (FC Wallersdorf).