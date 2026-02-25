 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Alsterbrüder schlägt HEBC, Concordia verliert bei HT16, Altona-Revival

Altona 93 siegt nach wildem Ritt bei Vorwärts/Wacker, Concordia Hamburg verspielt ein 2:0 bei HT 16, der FC Alsterbrüder überzeugt gegen HEBC Hamburg und der SV Curslack-Neuengamme zeigt sich in Torlaune. Oberliga Hamburg I Landesliga Hammonia I Landesliga Hansa I Regionalliga Nord

von red · Heute, 00:05 Uhr · 0 Leser
Pleiten für HEBC und Vorwärts/Wacker.
Pleiten für HEBC und Vorwärts/Wacker. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Generalproben unter Wettkampfbedingungen: Vier Klubs aus der Oberliga Hamburg nutzten den Mittwochabend für intensive Testspiele. Vom 8:2-Kantersieg des SV Curslack-Neuengamme bis zum Spektakel zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Altona 93 war alles dabei.

Michel Frank Hans Dieter Netzbandt trifft doppelt gegen Altona 93

Gestern, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Altona 93
Altona 93Altona 93
3
4
Abpfiff

Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt testete ambitioniert – und zwar gegen Regionalligist Altona 93. Ein Doppelpack von Michel Frank Hans Dieter Netzbandt reichte zwar nicht zum Sieg, doch Emrah Kerim Ates glich in der 80. Minute noch einmal zum 3:3 aus. Nur zwei Minuten später setzte jedoch Johann Walter den entscheidenden Treffer zum 4:3 für den Favoriten. Für Altona ist vor dem Duell mit dem SC Weiche Flensburg noch Luft nach oben.

SC Vorwärts/Wacker Billstedt – Altona 93 3:4
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 1:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (10.), 2:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (19.), 2:1 Rasmus Tobinski (28.), 2:2 Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (31. Foulelfmeter), 2:3 Tayfun Can (52.), 3:3 Emrah Kerim Ates (80.), 3:4 Johann Walter (82.)

Alsterbrüder mit klarem Sieg gegen HEBC

Gestern, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
4
2
Abpfiff
Der FC Alsterbrüder, Titelkandidat in der Landesliga Hammonia, hat ordentlich Selbstvertrauen getankt, denn gegen HEBC Hamburg feierte der Tabellenzweite einen 4:2-Erfolg. Nach einem Blitzstart der Platzelf, Tim Algner und Felix Niebuhr trafen in der 9. und 10. Minute, brachte Malte Alexander Wilhelm (18.) den Oberligisten wieder heran. Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeber auf 4:1 ab und brachten den Erfolg auch ins Ziel. Der Oberliga-Auftakt für den Ballspiel Club wird am Sonntag direkt wichtig, denn die Hamburger können mit einem Erfolg in Buchholz den Keller direkt distanzieren.

FC Alsterbrüder – HEBC Hamburg 4:2
Schiedsrichter: Fabian Pascal Rother
Tore: 1:0 Tim Algner (9.), 2:0 Felix Niebuhr (10.), 2:1 Malte Alexander Wilhelm (18.), 3:1 Peter Göring (55.), 4:1 Piet Ole Oldag (72. Eigentor), 4:2 Michele Scalzi (85.)

Concordia Hamburg verspielt 2:0-Führung

Gestern, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
4
2
Abpfiff
Concordia Hamburg, Tabellenführer der Landesliga Hansa, nutzte den Test beim Hamburger Turnerbund (HT16) als Standortbestimmung – und erlebte eine Achterbahnfahrt. Die Elf von Baris Saglam führte zur Pause dank der Treffer von Farukhan Bulut und Tolga Celikten mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte HT16 jedoch auf: Valentin Zalli glich per Doppelpack aus, zudem trafen Caleb Kakra Awuah und Emirkaan Güzel. So lief die Generalprobe für den Oberliga-Achten doch noch glatt.

HT 16 – Concordia Hamburg 4:2
Schiedsrichter: Ilias Ertis (Hamburg)
Tore: 0:1 Farukhan Bulut (25.), 0:2 Tolga Celikten (28.), 1:2 Valentin Zalli (55.), 2:2 Valentin Zalli (67.), 3:2 Caleb Kakra Awuah (75.), 4:2 Emirkaan Güzel (89.)

Möller und Zoch machen es deutlich

Gestern, 19:45 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
8
2
Abpfiff
Im Vergleich zwischen SV Curslack-Neuengamme und dem Bezirksligisten SV Börnsen zeigte sich der Klassenunterschied vor allem nach der Pause. Zwar konnten die Gäste ein Eigentor zunächst egalisieren, doch Mert Alparslan Akkus brachte das Oberliga-Schlusslicht wieder auf Kurs. Dass es am Ende ein deutlicher 8:2-Erfolg wurde, lag insbesondere an Marvin Michel Möller und Maximilian Zoch, die im zweiten Durchgang jeweils doppelt trafen. Für Curslack kommt es nun direkt zu einem wegweisenden Duell beim ebenfalls abgeschlagenen SV Halstenbek-Rellingen – beide Teams stehen bereits früh unter Druck.

SV Curslack-Neuengamme – SV Börnsen 8:2
Schiedsrichter: David Tim Kerber
Tore: 1:0 Jannik Wöhl (3. Eigentor), 1:1 Anton Lennon Wischnewski (33.), 2:1 Mert Alparslan Akkus (43.), 3:1 Mike Beldzik (55.), 5:2 (59.), 4:1 Jan Malinowski (59.), 5:1 Marvin Michel Möller (63.), 6:2 Marvin Michel Möller (70.), 7:2 Maximilian Zoch (81.), 8:2 Maximilian Zoch (85.)

