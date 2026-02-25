Alsterbrüder schlägt HEBC, Concordia verliert bei HT16, Altona-Revival

Pleiten für HEBC und Vorwärts/Wacker. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Generalproben unter Wettkampfbedingungen: Vier Klubs aus der Oberliga Hamburg nutzten den Mittwochabend für intensive Testspiele. Vom 8:2-Kantersieg des SV Curslack-Neuengamme bis zum Spektakel zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Altona 93 war alles dabei.

Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt testete ambitioniert – und zwar gegen Regionalligist Altona 93. Ein Doppelpack von Michel Frank Hans Dieter Netzbandt reichte zwar nicht zum Sieg, doch Emrah Kerim Ates glich in der 80. Minute noch einmal zum 3:3 aus. Nur zwei Minuten später setzte jedoch Johann Walter den entscheidenden Treffer zum 4:3 für den Favoriten. Für Altona ist vor dem Duell mit dem SC Weiche Flensburg noch Luft nach oben.

Der FC Alsterbrüder, Titelkandidat in der Landesliga Hammonia, hat ordentlich Selbstvertrauen getankt, denn gegen HEBC Hamburg feierte der Tabellenzweite einen 4:2-Erfolg. Nach einem Blitzstart der Platzelf, Tim Algner und Felix Niebuhr trafen in der 9. und 10. Minute, brachte Malte Alexander Wilhelm (18.) den Oberligisten wieder heran. Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeber auf 4:1 ab und brachten den Erfolg auch ins Ziel. Der Oberliga-Auftakt für den Ballspiel Club wird am Sonntag direkt wichtig, denn die Hamburger können mit einem Erfolg in Buchholz den Keller direkt distanzieren. FC Alsterbrüder – HEBC Hamburg 4:2

Schiedsrichter: Fabian Pascal Rother

Tore: 1:0 Tim Algner (9.), 2:0 Felix Niebuhr (10.), 2:1 Malte Alexander Wilhelm (18.), 3:1 Peter Göring (55.), 4:1 Piet Ole Oldag (72. Eigentor), 4:2 Michele Scalzi (85.) Concordia Hamburg verspielt 2:0-Führung

Concordia Hamburg, Tabellenführer der Landesliga Hansa, nutzte den Test beim Hamburger Turnerbund (HT16) als Standortbestimmung – und erlebte eine Achterbahnfahrt. Die Elf von Baris Saglam führte zur Pause dank der Treffer von Farukhan Bulut und Tolga Celikten mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte HT16 jedoch auf: Valentin Zalli glich per Doppelpack aus, zudem trafen Caleb Kakra Awuah und Emirkaan Güzel. So lief die Generalprobe für den Oberliga-Achten doch noch glatt. HT 16 – Concordia Hamburg 4:2

Schiedsrichter: Ilias Ertis (Hamburg)

Tore: 0:1 Farukhan Bulut (25.), 0:2 Tolga Celikten (28.), 1:2 Valentin Zalli (55.), 2:2 Valentin Zalli (67.), 3:2 Caleb Kakra Awuah (75.), 4:2 Emirkaan Güzel (89.) Möller und Zoch machen es deutlich

Im Vergleich zwischen SV Curslack-Neuengamme und dem Bezirksligisten SV Börnsen zeigte sich der Klassenunterschied vor allem nach der Pause. Zwar konnten die Gäste ein Eigentor zunächst egalisieren, doch Mert Alparslan Akkus brachte das Oberliga-Schlusslicht wieder auf Kurs. Dass es am Ende ein deutlicher 8:2-Erfolg wurde, lag insbesondere an Marvin Michel Möller und Maximilian Zoch, die im zweiten Durchgang jeweils doppelt trafen. Für Curslack kommt es nun direkt zu einem wegweisenden Duell beim ebenfalls abgeschlagenen SV Halstenbek-Rellingen – beide Teams stehen bereits früh unter Druck.

SV Curslack-Neuengamme – SV Börnsen 8:2

Schiedsrichter: David Tim Kerber

Tore: 1:0 Jannik Wöhl (3. Eigentor), 1:1 Anton Lennon Wischnewski (33.), 2:1 Mert Alparslan Akkus (43.), 3:1 Mike Beldzik (55.), 5:2 (59.), 4:1 Jan Malinowski (59.), 5:1 Marvin Michel Möller (63.), 6:2 Marvin Michel Möller (70.), 7:2 Maximilian Zoch (81.), 8:2 Maximilian Zoch (85.)

