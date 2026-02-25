Alsterbrüder schlägt HEBC, Concordia verliert bei HT16, Altona-Revival

Generalproben unter Wettkampfbedingungen: Vier Klubs aus der Oberliga Hamburg nutzten den Mittwochabend für intensive Testspiele. Vom 8:2-Kantersieg des SV Curslack-Neuengamme bis zum Spektakel zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Altona 93 war alles dabei.
Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt testete ambitioniert – und zwar gegen Regionalligist Altona 93. Ein Doppelpack von Michel Frank Hans Dieter Netzbandt reichte zwar nicht zum Sieg, doch Emrah Kerim Ates glich in der 80. Minute noch einmal zum 3:3 aus. Nur zwei Minuten später setzte jedoch Johann Walter den entscheidenden Treffer zum 4:3 für den Favoriten. Für Altona ist vor dem Duell mit dem SC Weiche Flensburg noch Luft nach oben.
SC Vorwärts/Wacker Billstedt – Altona 93 3:4
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 1:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (10.), 2:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (19.), 2:1 Rasmus Tobinski (28.), 2:2 Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (31. Foulelfmeter), 2:3 Tayfun Can (52.), 3:3 Emrah Kerim Ates (80.), 3:4 Johann Walter (82.)
FC Alsterbrüder – HEBC Hamburg 4:2
Schiedsrichter: Fabian Pascal Rother
Tore: 1:0 Tim Algner (9.), 2:0 Felix Niebuhr (10.), 2:1 Malte Alexander Wilhelm (18.), 3:1 Peter Göring (55.), 4:1 Piet Ole Oldag (72. Eigentor), 4:2 Michele Scalzi (85.)
HT 16 – Concordia Hamburg 4:2
Schiedsrichter: Ilias Ertis (Hamburg)
Tore: 0:1 Farukhan Bulut (25.), 0:2 Tolga Celikten (28.), 1:2 Valentin Zalli (55.), 2:2 Valentin Zalli (67.), 3:2 Caleb Kakra Awuah (75.), 4:2 Emirkaan Güzel (89.)
SV Curslack-Neuengamme – SV Börnsen 8:2
Schiedsrichter: David Tim Kerber
Tore: 1:0 Jannik Wöhl (3. Eigentor), 1:1 Anton Lennon Wischnewski (33.), 2:1 Mert Alparslan Akkus (43.), 3:1 Mike Beldzik (55.), 5:2 (59.), 4:1 Jan Malinowski (59.), 5:1 Marvin Michel Möller (63.), 6:2 Marvin Michel Möller (70.), 7:2 Maximilian Zoch (81.), 8:2 Maximilian Zoch (85.)
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: