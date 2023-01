Allrounder & "Scanner" für die Spielvereinigung Mit zwei Spielern im besten Fußballalter verstärkt sich die Spielvereinigung Geratal in diesem Winter.

Dabei eint beide Neuzugänge, dass sie absolute Teamplayer sind, die zudem jede Menge Ehrgeiz mitbringen. "Bei beiden Spielern merkt man, dass sie den Teamgedanken leben. Beide zerreißen sich für die Kameraden auf dem Feld. Das sind Eigenschaften, die super zu uns passen. Zudem haben sie individuelle und technische Fähigkeiten, die uns gut tun. Beide kommen in eine intakte Mannschaft und sie müssen sich natürlich erstmal reinkämpfen. Sie müssen schnell lernen, vieles aufsaugen und sich verbessern. Dann gehen wir davon aus, dass sie viel Druck auf die aktuelle Mannschaft ausübt und der Konkurrenzkampf besser wird", freut sich Robin Keiner über die beiden neuen Gesichter.

Offensivallrounder kommt aus Coburg

Der 23-jährige Niklas Kluge wechselt vom FC Coburg ins Geratal. Zuvor spielte der Offensivspieler beim SC 06 Oberlind in der Kreisoberliga Südthüringen. In Coburg war er zuletzt im Anschlusskader des Bayernligisten. Allerdings verlagerte sich studiumsbedingt sein Lebensmittelpunkt nach Erfurt. So war der Trainings- und Spielbetrieb beim FC Coburg nur noch schwer zu halten. "Er wollte sich zunächst bei uns fit halten. So konnten wir uns beschnuppern, kennenlernen und sich aneinander gewöhnen. Wir kamen schnell auf einen Nenner. Er ist menschlich ein super Typ. Am Ende war es eine Win-Win-Situation", beschreibt Geratals Robin Keiner die Kontaktaufnahme.

Ab der Rückrunde wird Kluge dann für die Gerataler auflaufen und soll den Konkurrenzkampf im Offensivbereich erhöhen. "Er ist ein klassischer Allrounder, der sich selber zentral offensiv am Wohlsten fühlt. Von seinen Fähigkeiten bringt er viel mit, kann zentral vorne, über die Außen aber auch eine Etage weiter hinten agieren. Seine Stärken hat er sicher im Offensivbereich. Er deckt viel ab und kann viele Positonen spielen. Damit erhöht er den Konkurrenzkampf allgemein in unserem Kader", schätzt ihn Robin Keiner ein. "Meine Stärken liegen im offensiven Bereich. Laufbereitschaft, Passspiel und Aufopferung für das Team beschreiben es ganz gut", sagt der 23-Jährige in seiner Vorstellung auf der Gerataler Facebookseite.

Ein "Scanner" auf Empfehlung