Allfinanz-Cup für Junioren sowie AH-Kleinfeldturnier beim SV Reute

Der SV Reute veranstaltet am kommenden Wochenende (12. bis 14. Juli 2024) wieder sein alljährliches großes Sommerturnier auf dem Sportgelände am Durlesbach. Neben dem Allfinanz-Cup für Junioren von den Bambini bis zu den B-Junioren findet am Freitagabend ein AH-Kleinfeldturnier mit acht Mannschaften sowie parallel ein Mixedturnier der Herren, Damen, AH, Juniorenspieler und -Trainer statt.

Bei den Junioren erwartet der SV Reute knapp 90 Mannschaften mit knapp 1.000 Nachwuchskickern auf dem Reutener Sportgelände. Besonders hoch hergehen wird es am Samstagvormittag, wenn insgesamt 40 Bambini- und F-Juniorenteams ihr Können unter Beweis stellen. Neben vielen lokalen Vereinen erwartet der Gastgeber auch wieder renommierte Teams wie den FV Ravensburg, SC Pfullendorf, FC Wangen, FV Biberach, VFB Friedrichshafen oder FV Olympia Laupheim.