„Alles auf dem Platz gelassen“: Frechen triumphiert gegen Vichttal

Frechen schockt Vichttal. – Foto: Nick Förster

Die SpVg Frechen 20 bremst den VfL Vichttal im Verfolger-Rennen aus. Dank einer bockstarken ersten Hälfte und einer eingespielten Mannschaftsleitung nimmt die SpVg den sechsten Platz der Mittelrheinliga ein. Cheftrainer Okan Özbay lobt nach dem Abpfiff allen voran die geschlossene Defensivleistung seiner Hintermannschaft, wohingegen Gäste-Co-Trainer Sanjin Talic mit der Auswärtsschwäche seiner Mannen hadert.

Zwar trifft der Tabellenvierte am kommenden Wochenende im direkten Duell auf den Ligaprimus, mit einem ähnlichen Auftritt wie gegen Frechen dürfte gegen die Gladbacher jedoch nichts zu holen sein, wie Co-Trainer Sanjin Talic verlauten lässt: „Wir waren heute in der ersten Halbzeit ungewöhnlich lethargisch und technisch unsauber, daraus resultierend haben wir uns auch keine Torchance erspielt. Die Frechener haben stark im Kollektiv verteidigt und waren über Umschalter gefährlich“, blickt der 45-Jährige auf den schwachen ersten Durchgang seiner Elf zurück, an dessen Ende der VfL mit einem 0:2 in die Pause ging. Grund dafür waren die Treffer von SpVg-Stürmer Kai Vranken (32./Foulelfmeter) und Kapitän Tobias Stecker (45.).

Die 2:3-Schlappe in Frechen bedeutet für den VfL Vichttal bereits die fünfte Auswärtspleite der Saison. Zu viele, wenn man bedenkt, dass sich der VfL noch Chancen auf einen Aufstieg erhofft. Diese dürften jedoch nach der Nullnummer beim Verfolger erheblich gesunken sein, schließlich beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 bereits acht Zähler.

Özbay: „Mit die beste erste Halbzeit, die wir bisher gespielt haben“

Aus Sicht von Frechen-Trainer Okan Özbay fällt das Urteil des ersten Spielabschnitts folgerichtig komplett gegensätzlich aus. Demnach sei es gar „mit die beste erste Halbzeit, die wir bisher gespielt haben“ gewesen, wie der Chefcoach freudestrahlend hervorhebt. Allen voran die Defensivarbeit seiner Mannschaft habe voll und ganz überzeugt: „Wir waren sehr gut auf den Gegner eingestellt, umso schöner ist es dann, dass dann auch sehr viel aufgeht. Wir wussten zu welchem Zeitpunkt wir auf welcher Höhe mit welcher Intensität anlaufen mussten, und welche Räume nach den Ballgewinnen entstehen“ bilanziert Özbay und ergänzt: „Das war eine Top-Leistung. Wir waren defensiv extrem diszipliniert, hatten eine hohe Intensität und sind geschlossen aufgetreten.“

Ak-Doppelpack reicht Vichttal nicht aus

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Bild dann etwas, wenn auch nur ein wenig: Nach einer Stunde Spielzeit fasste sich Gäste-Topstürmer Sinan Ak ein Herz und markierte den 1:2-Anschluss (60.). Doch im direkten Gegenzug legte Ali Koc das 3:1 für Frechen nach und stellte den alten Abstand wieder her (62.). Weil aber Vichttal-Knipser Ak wieder nur eine Minute darauf zum Doppelpack vollendete (63.), wurde es in der Schlussphase nochmals spannend. Ein weiterer Treffer sollte jedoch nicht folgen, was VfL-Co-Coach Talic an fehlender Überzeugung im letzten Drittel festmacht:

„In der zweiten Halbzeit war es ein wildes Run and Gun Game, zwei identische Tore von Sinan Ak von außen nach innen ziehend reichten nicht zu einem Punktgewinn. Am Ende haben wir aus dem Ballbesitz und guten Aktionen in der Box kaum Torgefährlichkeit entwickelt und wiedermal auswärts das Punktekonto nicht gefüllt“, merkt der Assistent von Chefcoach Arandjel Avramovic kritisch an. Sechs sieglose Auswärtsspiele aus zwölf Partien sind schlussendlich zu wenig für eine Mannschaft, die ganz oben angreifen will.

Özbay: „Extrem verdienter Sieg“

Während Vichttal somit wichtige Zähler im Aufstiegskampf verpasst und auf den vierten Tabellenplatz abrutscht, feiert die SpVg den bereits dritten Sieg in Serie. Mit dem 3:2-Heimsieg knüpft der Tabellensechste an die Dreier gegen Schlusslicht FC Pesch (1:0) und 1. FC Düren (4:0) an. Zugleich verkürzen die 20er den Rückstand auf den Kontrahenten aus Vichttal auf sechs Punkte, womit der Anschluss an die Spitzenplätze weiter bestehen bleibt. Das freut auch Übungsleiter Özbay, der für die Arbeitsmoral seiner Mannschaft großes Lob ausspricht:

„Die Jungs haben unglaublich verteidigt, mit Herz, Leidenschaft und taktischer Disziplin. Mit allem, was sich ein Trainer wünscht. Deshalb ist es ein extrem verdienter Sieg, gegen die Wucht aus Vichttal“, schlussfolgert der Cheftrainer. In der kommenden Woche kann die Özbay-Elf somit befreit in das Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat FC Hennef 05 gehen, wohingegen Vichttal seine Generalprobe vor dem Topspiel gegen Bergisch Gladbach in den Sand setzt.