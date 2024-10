Alle Transfers der Münchener Kreisligen: Die Zu- und Abgänge

Im Sommer-Transferfenster waren die Kreisliga-Teams aus München wieder fleißig aktiv. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge in der Übersicht.

Wer hat nachgelegt? Wer muss Abgänge verkraften? Im Münchener Kreisligen fanden wieder einige Wechsel statt. Alle Transfers in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, Stand: 12. September, 11:00 Uhr)

DJK Pasing

Zugänge: Valentin Bloch (TSV Großhadern), Dominik Oberleitner (TSV Neuried), Patrick Schmidt (TSV Neuried), Pasquale Tortora (SC Eintracht Freising), Aly Doumbouya (SG Zandt / Vilzing II), Ingo Evertz (), Christopher Gilla (VfB Theley), Patrick Schmid (TSV Kareth-Lappersdorf)

Abgänge: Alexios Pavlidis (), Melih Köse (SVN München), Adem Ünver (SVN München), Moritz Kiener (TSV Eching), Doader Mala (SV Sulzemoos), Kerem Barin (ASV Dachau), Yassin Do Rego Idriss (SV Aubing München), Abdou Tchagodomou (SV Untermenzing), Shqipdon Ademi (FC Kosova München), Johannes Huber (TSV Gräfelfing)



ESV München

Zugänge: Julian Bauer (SC Kirchasch), Maximilian Langer (SC Pöcking-Possenhofen), Leander Andres (SVN München II), Alejandro König (Rückkehr aus dem Auslandssemester), Niklas Kükenhöhner (Post-SV München), Tizian Hochbein (TV Marktheidenfeld), Maximilian Gnad (Post-SV München)

Abgänge: Adrian Begaj (Umzug), Marlon Whitaker (Karriereende), Juri Gölitz (Pausiert), Felix Engl (Auslandssemester), Alexander Koch (Karriereende), Philipp Dumont (Studium im Ausland), Fabio Brugger (Auslandssemester), Julian Scherrer (Verletzungspause)



FC Alte Haide - DSC München

Zugänge: Ümit Ayar (TSV Allach München), Tugay Karabazar (TSV Eching), Simon Pleninger (TSV Ottobrunn), Marius Flecke (TSV Ottobrunn), Ferdinand Weber (TSV Ottobrunn)

Abgänge: Emrah Memet (SV Istiklal München), Anders Pedersen (Zurück in die Heimat.), David Clynch (Zweite Mannschaft), Achilleas Sota (Zweite Mannschaft), Freidl Kemal (FC Alte Haide - DSC München)



FC Bosna i Hercegovina München 1993

Zugänge: Adnel Music (TSG Pasing)

Abgänge: Eren Acmali (SV Aubing München), Adnan Kasumovic (TSV 1880 Wasserburg), Haris Cehic (SpVgg Kammerberg), Renato Cilic (SC Katzdorf II), Amar Alicic (Münchner Kickers 2015), Alem Besirevic (SpVgg Kammerberg), Adnel Music (TSG Pasing), Dzenan Donlagic (Münchner Kickers 2015), Shuaib Opeyemi Babalola (Vatanspor Freising)

FC Fürstenried

Zugänge: Lucas di Aloi (Ausland Argentinien ), Jonathan Mpembele (SV Inter Taufkirchen), Paulin Luboya Lubamba (SV Inter Taufkirchen), Driton Emini (SV Allach 49), Fisnik Emini (SpVgg 1906 Haidhausen), Wojtek Marmol (Polen ), Aldin Medara (TSV Oberalting-Seefeld), Bujar Emini (TuS Holzkirchen), Usman Balde (FC Hellas München), Momar Ndiaye (SV Türkspor Allach)

Abgänge: Can Cetinkaya (SpVgg Kammerberg), Hakan Özdemir (SV Sulzemoos), Tashi Bhutia (FC Türk S. Garching), Emre Yalcin (SpVgg Feldmoching), Mertcan Sel (SV Akgüney Spor München), Mehmet Hizmetci (FC Alemannia München), Önder Ötkün (SpVgg Feldmoching II)



FC Kosova München

Zugänge: Burim Januzi (), Shqipdon Ademi (DJK Pasing), Ali Al Sakheelah (FC Kosova München), Besnik Begisholli (FC Kosova München II), Edonis Krasniqi (Vereinslos), Azbir Samir Darwesh (FC Schwabing 56), Hasib Ajdari (Vereinslos), Isa Shaqiri (FC Kosova München), Albin Uka (FC Kosova München)

Abgänge: Gzim Shala (FC Türk S. Garching), Erblin Gashi (FC Türk S. Garching), Bujar Dobra (FC Türk S. Garching), Alteo Vrapi (SV München West II), Leart Jasiqi (SV Olympiadorf München), Arbin Shabani (Türkspor Mainburg), Albin Uka (FC Kosova München), Patriot Lajqi (Unbekannt), Kreshnik Nebihu (Unbekannt)



FT München Gern

Zugänge: Bernardo Rocha (Portugal), Tobias Ruttmann (SV Miesbach), Martin Hirn (SV Lohhof), Fabio Bove (SV Lohhof), Cedric Drath (SV Westerndorf St. Peter), Alexander Dangl (SV Schloßberg), Erik Alessandro (TSV 1860 München III), Berk Sallioglu (eigene Jugend), Fabian Pachinger ()

Abgänge: Joshua Günürün (FC Emmering II), Johannes Müller (FC Internationale Berlin 1980 II)



MTV 1879 München

Zugänge: Andreas Weber (TSV Großhadern), Luca Roth (SV Mehring), Francisco Afonso (SG Baienfurt), Lorik Beka (SV Aubing München II)

Abgänge: keine



SpVgg Thalkirchen

Zugänge: keine

Abgänge: Charles Kibeya (SV Inter Taufkirchen), Raphael Schiermoch (TSV Turnerbund München)



SV München West

Zugänge: Jonas Kapfer (FC Schwabing 56), Nicolas de la Rey Swardt (SC Armin 1893 München e. V.), Jonathan Heger (SC Armin 1893 München e. V.), Angel Pacheco Sara (SC Armin 1893 München e. V.), Balthasar Auspurg (Willkommen daheim, Balthi!)

Abgänge: Taylan Soydan (Türkspor Augsburg), Lukas Brandl (SpVgg 05/99 Bad Homburg II)



TSV 1860 München III

Zugänge: keine

Abgänge: Glory Kitoko (Türk Gücü Erding), Philip Löbner (SpVgg Höhenkirchen), Erik Alessandro (FT München Gern)



TSV Großhadern

Zugänge: Nicola Riili (TSV Großhadern II), Dorian Okorn (TSV Großhadern), Miad Barati (FC Hellas München), Kohdar Majied Daqo (FC Hellas München), Carlos Salger (TSV Großhadern), Maximilian Wolff (ETSV Würzburg), Thomas Pautz (SV Bad Heilbrunn),

Abgänge: Vladyslav Dudar (SVN München), Raul Cosentino (Karriereende), Mahbob Sadat Sayed (unbekannt), Andreas Weber (MTV 1879 München), Alessandro Micieli (Unbekannt), Valentin Bloch (DJK Pasing), Alessandro Micieli (SV Petershausen), Florian Daschil (SV Gartenstadt Trudering)



TSV München-Solln

Zugänge: Durim Gashi (), Luis Rieniets (), Alexander Schrank (), Dominik Kugler (), Tiam Kuhn (), Nemanja Oljaca ()

Abgänge: Serdar Cilesiz (Karriereende), Jakob Berz (neuer Wohnsitz im Ausland), Denis Falcan (neuer Wohnsitz im Ausland), Samuel Schewe (SV Planegg-Krailling), Luis Rieniets (Kader Solln II), Durim Gashi (Kader Solln II), Paul Sedlatschek (Kader Solln II)

Die Transfers der Kreisliga München 3

ATSV Kirchseeon

Zugänge: Laszlo Ziegler (SG TSV Aßling / TSV Grafing)

Abgänge: Maximilian Hotz (TSV Zorneding)



FC Anzing Parsdorf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Phönix München

Zugänge: Elvir Brzovic (SC Amicitia München), Salim Hussein (SV Lohhof), Leonel Antonio Morais (SpVgg Höhenkirchen II), Niklas Pfister (SVN München), Emilio Blaskovic (SV Planegg-Krailling)

Abgänge: Simon Kappelmayr (TSV Grasbrunn-Neukeferloh), Tim Beyer (BSC Regensburg), Jakob Gutermuth (BSC Regensburg)



FC Rot-Weiss Oberföhring

Zugänge: Niklas Leitermann (SVN München), Carlo Spiegel (TSV Lohr am Main), Frederik Hahn (FC Odenheim)

Abgänge: Enrico Ortado (FC Rot-Weiss Oberföhring II), Mande Beavogui (FC Rot-Weiss Oberföhring II), Ilias Haouari (FC Unterföhring II), Reshad Chawarri (FC Unterföhring II)



Fortuna Unterhaching

Zugänge: keine

Abgänge: Antonio Saponaro (FC Aschheim), Moritz Stadler (SV-DJK Taufkirchen)



SC Baldham-Vaterstetten

Zugänge: Maxime Schneiker (FC Deisenhofen), Louis König (TSV Haar)

Abgänge: Moritz Sarfert (TSV Zorneding), Daniel Winzer (TSV Zorneding)



SpVgg 1906 Haidhausen

Zugänge: Aimen Hassan (), Michael Rödl (), Luka Coporda ()

Abgänge: Harun Balci (SpVgg Feldmoching), Fisnik Emini (FC Fürstenried), Balthasar Auspurg (SV München West), Francisco Cino Bolona (FC Espanol München), Cenk Imsak (SVN München), Maid Mustafic (Münchner Kickers 2015), Mario Saric (Münchner Kickers 2015), Linus Batliner (SC München)



SV Helios-Daglfing

Zugänge: keine

Abgänge: Joschua Prechtl (VfL Trier), Bruno Dominellii (FC Türk S. Garching II), Lorenz Scholz (SV Dornach)



SV Zamdorf 1974

Zugänge: Niklas Höfer (SV Zamdorf 1974), Laurin Bucher (SV Zamdorf 1974), Isa Muratovic (vereinslos), Ridwan Zaman (vereinslos), Raphael Grünhoff (zuletzt FC Sätztling U19)

Abgänge: Domenic Forte (FC Aschheim), Edwin Padan (SpVgg Feldmoching), Konrad Ringleb (Beruflicher Umzug nach Frankfurt )



TSV Ebersberg

Zugänge: Michael Hieber (FC Markt Schwaben)

Abgänge: Timur Tepedelen (SV Reichertsheim), Ville Fleischer (TV Barbing)



TSV Grasbrunn-Neukeferloh

Zugänge: Simon Kappelmayr (FC Phönix München), Luca Lanzilotto (FC Stern München), Niklas Grom (FC Deisenhofen), Alessandro Palladino (TSV Grünwald), Luis Rohrmoser (SC Baldham-Vaterstetten II)

Abgänge: Kostantinos Fotiadis (ASV Glonn), Christian Hercog (SV Waldeck Obermenzing), Alejandro Menzel (FC Stern München III)



TSV Oberpframmern

Zugänge: Niclas Wastian (TSV Egmating), Dominic Ritter von Weinzierl (TuS Holzkirchen II)

Abgänge: keine



TSV Ottobrunn

Zugänge: keine

Abgänge: Fabian Freytag-Schönwalde (SV Waldperlach), Simon Pleninger (FC Alte Haide - DSC München), Marius Flecke (FC Alte Haide - DSC München), Ferdinand Weber (FC Alte Haide - DSC München), Tobias Grill (TSV Trudering), Michael Kapeller (TSV Trudering), Luca Domabyl (TSV Trudering), Julian Katzenberger (TSV Trudering), Phillip Feik (TSV Trudering), Tim Müllmaier (TSV Trudering), Fabian Wittmann (SV Waldperlach), Maximilian Mauermeier (SV Waldperlach)



TSV Waldtrudering

Zugänge: David Oberste-Sirrenberg (zurück nach Reise), Maximilian Knoecklein (zurück nach Pause), Noah Gies (nach Pause, zuvor TSV Allach)

Abgänge: Raffael Elsner (FC Espanol München), Konstantin Plank (Karriereende), Philipp Hauschild (Auslandssemester), Julius Kleimaier (Auslandsstudium)

Info: In der Übersicht sind alle bei FuPa eingetragenen Transfers vom 1. Mai bis zum 12. September gelistet. FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. Andere Transfers sind bereits längst abgewickelt, wurden aber erst im Frühsommer von den Vereinen eingetragen.

