Alle Transfers der Kreisligen Zugspitze: Die Zu- und Abgänge

Im Sommer haben einige Kreisligisten im Kreis Zugspitze nachgerüstet. Der ein oder andere Verein drängt in die Bezirksliga, andere kämpfen um den Klassenerhalt. Nach der Abschaffung der Meister- und Abstiegsrunden zählt in dieser Saison wieder jedes Spiel. (Stand: 24. Oktober, 16:00 Uhr, Quelle: FuPa-Datenbank)

Die Transfers der Kreisliga Zugspitze 1

DJK Waldram

Zugänge: Louis Gogolin (TSV Königsdorf), Lukas Gessinger (Aus eigener Jugend), Tobias Probst (Aus eigener Jugend), Max Kampa (Aus eigener Jugend), Armin Mustafoski (Aus eigener Jugend), Jakob Kleiber (Aus eigener Jugend), Jordanis Nikolaidis (Aus eigener Jugend)

Abgänge: keine



FC Real Kreuth

Zugänge: Franz Huber (1. FC Penzberg), Benedikt Zeisel (FC Ismaning), Hendrik Wohlers (Kaltenkirchener Turnerschaft), Elias Schmid (FC Rottach-Egern)

Abgänge: keine



Lenggrieser SC

Zugänge: keine

Abgänge: keine



MTV Berg/Würmsee

Zugänge: Furkan Yavuz (BCF Wolfratshausen II), Sarek Suplit (Reaktiviert)

Abgänge: keine



SG SG Aying / Helfendorf / Helfendorf

Zugänge: Dimitrios Pappas (TSV Oberalting-Seefeld), Maroje Mitrovic (TSV Oberalting-Seefeld), Muhamet Vreto (FC Türk S. Garching), Wolfgang Mayr (SV Ostermünchen)

Abgänge: Malvin Begaj (unbekannt), Dominik Höcker (Karriereende), Michael Scherer (Karriereende)



SG Hungerbach

Zugänge: Matheo Vescoli (ASV Habach), Anselm Asam (JFG Hungerbach), Kilian Beuting (JFG Hungerbach), Mathias Wiedmann (JFG Hungerbach), Moritz Koso (JFG Hungerbach)

Abgänge: Jürgen Feistl ()



SV Eurasburg-Beuerberg

Zugänge: Felix Nörling (Eigene Jugend), Jonathan Chatzis (Eigene Jugend), Urs Schüßler (eigene Jugend), Martin Förderreuther (TSV Königsdorf)

Abgänge: keine



SV Münsing Ammerland

Zugänge: Dominik Rubröder (TSV Königsdorf)

Abgänge: Benjamin Felsensteiner (SV Amendingen)



SV Ohlstadt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Polling

Zugänge: Benedikt Veicht (TSV Benediktbeuern), Lorenz Reyle (SV Böbing), Thomas Kriner (1.FC Garmisch-Partenkirchen)

Abgänge: Tobias Meier (Pausiert), Fabian Berg (Pausiert), Jonathan Berger (Pausiert), Lennart Friis (Pausiert verletzungsbedingt)



SG FC Wildsteig/Rottenbuch / Rottenbuch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Brunnthal

Zugänge: Michael Scherer (SG Aying / Helfendorf), Sebastian Heinrichs (SpVgg Höhenkirchen), Anton Tanneberger (TSV Grünwald), Lucas Ude (FC Ismaning II), Felix Auner (TSV Brunnthal), Philippas Dummel (SG Brunnthal / Hofolding II), Robin Rinkes (SG Brunnthal / Hofolding II), Korbinian Spar (SG Brunnthal / Hofolding II), Marcel Kretzschmar (SG Brunnthal / Hofolding II), Felix Naumann (SG Brunnthal / Hofolding II), Lucas Ude (FC Ismaning), Stefan Steinbichler (TSV Sauerlach)

Abgänge: Oliver Lindenauer (FC Deisenhofen II), Luis Fischer (FC Unterföhring), Jonas Näther (FC Unterföhring), Arian Noori (Afghanistan Motahed)





TSV Peißenberg

Zugänge: Lukas Hartmann (SV Raisting), Lorenz Palmberger (FK Petersberg)

Abgänge: keine



TuS Geretsried II

Zugänge: Lukas Haustein (DJK Waldram II)

Abgänge: Tobias Schröfl (SV Bad Heilbrunn), Julian Plischke (SV Bad Heilbrunn)



WSV Unterammergau

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Donoghue (SV 1946 Kripp e. V.), Josef Thiermeyer ()

Die Transfers der Kreisliga Zugspitze 2

FC Eichenau

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Kalchner (SC Olching), Maximilian Tretschok (SV Germering)



FC Weil

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FT Jahn Landsberg

Zugänge: Mohammed Chebbi (TSV Schwabmünchen II zg.), Moritz Lieback (SpVgg Lagerlechfeld)

Abgänge: Bastian Dillinger (FC Kempten), Lasse Holthuis (Unbekannt), Yannik Hübner (Unbekannt), Lasse Holthuis (SV Igling), Dominik Bäumel (SV Stoffen/Lengenfeld)



MTV Dießen am Ammersee

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Maisach

Zugänge: Tobias Schuster (SC Maisach II), Fabian Jäger (SC Maisach II), Michael Pfützner (SC Olching), Daniel Enns (SV Mammendorf), Wolfgang Reinhardt (FC Landsberied), Ishmail Fink (Aus eigener Jugend), Besian Kurtaj (Aus eigener Jugend), Johannes Schmid (Aus eigener Jugend), Tobias Busl (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Markus Schneider (Karriereende), Lisander Kajtazi (TSV Fürstenfeldbruck West), Rolf Gündera (), Maximilian Binner (SC Maisach II), Lukas Ilic (SC Maisach II), Immanuel Hartmann (SC Maisach II)



SC Oberweikertshofen II

Zugänge: Nicolas Grill (SC Oberweikertshofen)

Abgänge: Donat Berta (FC Dreistern-Neutrudering)



SC Unterpfaffenhofen-Germering

Zugänge: Mirlind Berisha (FC Aich II), Marius Müller (eigene Jugend), Jonathan Haseneder (SC Unterpfaffenhofen-Germering II), Julius Bläbst (SC Unterpfaffenhofen-Germering II)

Abgänge: Marius Müller (SC Olching)



SC Weßling

Zugänge: Juri Gölitz (ESV München), Oskar Schönberger (eigener Jugend), Leonel Manana Veloso (vereinslos), Christoph Dallmer-Zerbe (Reaktiviert), Jonny Penschow (Hoisbütteler SV)

Abgänge: Progon Maloku (Ziel unbekannt), Henrik Eberle (Studium Regensburg), Henrik Eberle (SC Regensburg II)



SV Hohenfurch

Zugänge: Josef Hollerbach (SV Hohenfurch), Maximilian Holzheu (SV Hohenfurch), Jannik Belz (SV Hohenfurch)

Abgänge: Samuel Fischer (ASV Burglengenfeld)



TSV Altenstadt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Geiselbullach Neu-Esting

Zugänge: Lukas Böhmländer (), Lukas Schuhmann (1. SC Gröbenzell), Roman Fuchs (SV Sulzemoos), Wolfgang Reinhardt (Tortwarttrainer )

Abgänge: Matthias Dressel (TSV Geiselbullach Neu-Esting), Francesco Unholzer (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Maiko Göhl (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Martin Held (Vereinslos ), Christoph Kunz (TSV Geiselbullach Neu-Esting II)



TSV Gilching-Argelsried II

Zugänge: Jan Porsch (TSV Gilching-Argelsried)

Abgänge: keine



TSV Landsberg II

Zugänge: Niclas Dietmaier (FC Penzing), Louis Täumel (TSV Schwabmünchen II zg.), Mathias Schoppe (SV Inning am Ammersee), Felix Sauer (TSV Schwabmünchen II zg.), Jehovah Emanuel (SG SV Lohhof / Haimhausen), Benedikt Oppenrieder (TSV Landsberg), Arjanit Robaj (TSV Landsberg II), Leopold Meyer (TSV Schwabmünchen II zg.), Leon Kusche (VfL Kaufering), Simon Drischberger (TSV Landsberg), Azer Alimanovic (TSV Landsberg), Niclas Dietmaier (FC Penzing)

Abgänge: Muriz Salemovic (SV Fuchstal), Sebastian Baumert (pausiert), Markus Herz (SV Igling), Laurin Appler (SV Igling), Luke Rottmann (SG Amberg/Wiedergeltingen), Alexander Buschel (Laufbahn beendet), Marko Braovac (Laufbahn beendet), Johannes Maurus (1. FC Sonthofen), Marko Braovac (SV Fuchstal)



TSV Moorenweis

Zugänge: Alexander Greif (SC Oberweikertshofen)

Abgänge: Markus Kreitner (SV Günding II)



TSV Oberalting-Seefeld

Zugänge: Laurenz Mantel (TSV Erling-Andechs)

Abgänge: Dimitrios Pappas (SG Aying / Helfendorf), Aldin Medara (FC Fürstenried), Felix Bisle (SV Ampermoching)

Info: In der Übersicht sind alle bei FuPa eingetragenen Transfers vom 1. Mai bis zum 11. September gelistet. FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. Andere Transfers sind bereits längst abgewickelt, wurden aber erst im Frühsommer von den Vereinen eingetragen.

Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?



Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!