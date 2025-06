Alle Teilnehmer für die Regionalliga West 2025/26 sind fix

Während der MSV Duisburg die Liga als Meister verlassen hat, kommt Borussia Dortmund U23 aus der 3. Liga runter und nimmt den Platz der Zebras ein. Die vier Absteiger werden durch vier Aufsteiger ersetzt: Eintracht Hohkeppel, der 1. FC Düren (beide Mittelrhein), der KFC Uerdingen (Niederrhein) und Türkspor Dortmund (Westfalen) werden zur neuen Saison höchstens in ihrer jeweiligen Oberliga antreten und machen als Absteiger den Platz frei für diese Aufsteiger: Mit Sportfreunde Siegen (Westfalen) und dem Bonner SC (Mittelrhein) kehren zwei langjährige Gesichter der Regionalliga West wieder in die Viertklassigkeit zurück, das gilt auch für den VfL Bochum U21 (Westfalen). Durch den Aufstieg der Bochumer gibt es im Westen kommende Saison satte sieben Zweitvertretungen - mehr sind auch nicht erlaubt. Als letztes Team hat es die SSVg Velbert geschafft.

Regionalliga West 2025/26: diese Klubs sind dabei

Am 1. Juni hat sich die SSVg Velbert nämlich die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gesichert und kehrt daher nach ihrem Abstieg 2024 direkt wieder in die West-Gruppe zurück.