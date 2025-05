Entscheidung gefallen: Ellrich bestimmt KFC-Weg in die Zukunft

Lange mussten die Fans des KFC Uerdingen um die Zukunft ihres Vereins bangen. Das Worst-Case-Szenario, welches die Löschung aus dem Vereinsregister bedeutet hätte, ist vom Tisch. Am Freitagabend hat Insolvenzverwalter Thomas Ellrich ein vorliegendes Fortführungskonzept genehmigt und damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Es ist nun ebenfalls klar, in welcher Liga der Verein in der kommenden Saison spielen wird.