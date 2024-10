Alles geben wollen die Miesbacher um Johannes Schneider und Jonas Matschiner (Kopfball) beim Auswärtsspiel gegen Relegationskandidat Raubling. – Foto: Max Kalup

Alle Kräfte mobilisieren: SV Miesbach fährt nach Raubling Fußball Bezirksliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Raubling Miesbach

Der SV Miesbach will beim Auswärtsspiel in Raubling drei Punkte mitnehmen. Die Miesbacher wollen sich in der Hinrunde weit weg vom Abstieg platzieren.

Miesbach – Die Englische Woche geht für den SV Miesbach am heutigen Freitag mit dem Auswärtsspiel beim TuS Raubling zu Ende. Zugleich ist die Partie, die um 19.30 Uhr angepfiffen wird, das letzte Spiel der Vorrunde in der Bezirksliga Ost. Mit 24 Punkten aus 14 Partien stehen die Miesbacher auf einem starken vierten Platz und wollen nun noch einmal nachlegen. „Wir müssen jetzt noch einmal alle Kräfte mobilisieren und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Gerne natürlich auch drei, je weiter wir jetzt vom Abstieg weg sind, desto ruhiger wird die Rückrunde für uns“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Drei Spiele in sieben Tagen

Für die Miesbacher ist es nach der 3:1-Niederlage gegen Spitzenreiter Dornach und dem Sieg im Nachholspiel gegen Fridolfing das dritte Spiel binnen sieben Tagen. Doch auch Raubling war noch am Mittwoch im Einsatz und kam dabei in Dornach mit 0:5 unter die Räder. Die Hausherren liegen mit 14 Punkten aus 14 Spielen aktuell auf Rang 14 und müssten damit in die Relegation zur Kreisliga. „Raubling will sicher da hinten rauskommen. Vor allem daheim werden sie alles dafür tun zu gewinnen. Wir erwarten einen lauf- und kampfstarken Gegner“, sagt Grünwald. Personell hat sich die Lage beim SV mittlerweile entspannt. Im Vergleich zum 3:1-Erfolg beim Schlusslicht in Fridolfing am Dienstagabend wird der SV-Coach seine Mannschaft nur auf einer Position umstellen. Mittelfeldspieler Josef Pötzinger hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür steht Dominic Baumann wieder zur Verfügung und kann positionsgetreu in der Mitte übernehmen.