Alle Großfeldmannschaften mit denselben WarmUp-Shirts

Im Zuge des Großprojektes „gemeinsames Dress für alle Jugendmannschaften“ nahmen die Jugendleiter Marco Horn (bis zu seinem Ausscheiden), Andreas Nickl sowie Matthias Beck noch einen weiteren Plan in Angriff. Alle Großfeldmannschaften der Jugend sollten neben dem Trikot auch mit einem einheitlichen Shirt zum Warmmachen ausgestattet werden.

Auch dieses Vorhaben konnte erfolgreich in die Tat umgesetzt werden und samt den Trikots erhielten die Jugendteams ihre Shirts für das obligatorische WarmUp. Diese Idee konnte aufgrund der Unterstützung mehrerer Sponsoren umgesetzt werden. So befindet sich auf dem rechten Ärmel der Schriftzug Autohof 24, auf dem linken Ärmel Hairstyling by Nicole. Auf dem Rücken wurden folgende Förderer abgedruckt: Auto & Servicecenter Paul, Sport Hartl sowie Wirtshaus Zur Schupfa. Unten auf der Rückseite ist selbstredend wieder die Bezeichnung „Bergler Buam“ zu finden.