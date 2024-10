Allach spielt gegen Türk Garching unter den eigenen Möglichkeiten

Auswärtsspiel am Dienstag 22.10.2024 um 19:30 Uhr - Endergebnis 4 : 1

Dieses Spiel ist aus Sicht des TSV Allach 09 eines zum Vergessen gewesen und markierte einen rabenschwarzen Abend.

Damit möchte ich nicht die Leistung des Gegners schmälern, der unsere Unzulänglichkeiten mit seiner individuellen Klasse eiskalt ausgenutzt hat. Das, was das Team Allach in dieser Saison bisher stark gemacht hat, ist in keiner Minute zu sehen gewesen. Wir hatten keine Ruhe im Aufbauspiel; die gegnerischen Spieler wurden begleitet, nicht bearbeitet; Pässe waren schlampig und führten zu Konter des Gegners; Ballverluste weil dem Ball nicht konsequent entgegen gegangen wurde; individuelle Fehler und viele schlechte Entscheidungen machten unseren Gegner erst stark.