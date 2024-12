Ali Attieh bleibt Trainer von Bezirksliga-Anwärter Leibersdorf

Der FC Leibersdorf kann auch in der kommenden Spielzeit auf seinen Erfolgstrainer Ali Attieh bauen. Der ehemalige Bayernliga-Spieler hat seinen Vertrag beim Verein verlängert und wird die Mannschaft somit auch in der kommenden Saison anführen.

Unter der Regie von Ali Attieh haben die Hallertauer im vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Nach schwierigen Jahren, in denen man häufig gegen den Abstieg kämpfte, hat sich der FCL inzwischen zu der großen Überraschungsmannschaften der Kreisliga Donau-Laaber entwickelt. In der aktuellen Spielzeit zeigt die Mannschaft eine starke Performance: Mit 39 Punkten überwintert man auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und spielt jetzt schon die beste Saison der Vereinsgeschichte.

"Mit Ali haben wir nicht nur einen taktisch hervorragenden Trainer, sondern auch einen echten Motivator, der es versteht, unsere Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln“, betont Abteilungsleiter Thomas Fersch und fügt hinzu: "Seine Arbeit, vor allem in der Entwicklung unserer jungen Spieler, ist ein entscheidender Baustein für unseren aktuellen Erfolg.“

Die Verantwortlichen des FC Leibersdorf sind überzeugt davon, mit Ali Attieh auch in der Zukunft die Weichen für sportlichen Erfolg zu stellen. Nach dem erfolgreichen Umbruch in den letzten Jahren setzt der Verein auf einen verjüngten und in der Breite gut aufgestellten Kader. Attieh wird auch weiterhin mit seiner Erfahrung und Raffinesse daran arbeiten, die jungen Talente zu fördern und das Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen.







„Wir sind auf einem guten Weg, und ich freue mich, diesen gemeinsam mit dieser Mannschaft weiterzugehen“, so Attieh. „Die Jungs zeigen mittlerweile ein ganz anderes Selbstverständnis auf dem Platz. Wir haben viel Potenzial, das wir noch nicht vollständig ausgeschöpft haben, und daran wollen wir auch in der kommenden Saison weiterarbeiten.“ Mit der Verlängerung setzt der FC Leibersdorf ein klares Zeichen: Der eingeschlagene Weg, der von Leidenschaft, Zusammenhalt und kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, soll weiter fortgeführt werden.