Alemannia kann den Druck nach oben erhöhen, Borbeck lauert auf Patzer

Der SV Borbeck darf sich immer noch realistische Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, muss dafür am Sonntagmorgen die SG Essen-Schönebeck II aus dem Weg räumen. Der SC Türkiyemspor Essen ist als Spitzenreiter gegen SuS Haarzopf II weiter gefordert, AL-ARZ Libanon hat mit der Auswärtsfahrt zur SpVg Schonnebeck II eine hochkomplizierte Aufgabe vor sich. Bereits am Donnerstag hofft der DKSV Helene Essen auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller gegen den FC Karnap.
In Gruppe 2 hängt Alemannia Essen weiterhin dem Tabellenführer Preußen Eiberg im Nacken. Beide haben Teams aus den unteren Tabellenregionen vor sich. Eiberg empfängt den FSV Kettwig, die Essener bekommen es mit der DJK BW Mintard II zu tun.
26. Spieltag
03.05.26 Türkiyemspor Essen - DKSV Helene Essen
03.05.26 FC Saloniki Essen - SG Essen-Schönebeck II
03.05.26 Essener SC Preußen - Sportfreunde Altenessen
03.05.26 FC Stoppenberg - RuWa Dellwig
03.05.26 SV Borbeck - FC Karnap 07/27
03.05.26 AL-ARZ Libanon - TuSEM Essen 1926 II
03.05.26 DJK SG Altenessen - SpVg Schonnebeck II
26. Spieltag
30.04.26 SC Frintrop 05/21 - ESC Rellinghausen II
03.05.26 TuS Holsterhausen - NK Croatia Essen
03.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - Alemannia Essen
03.05.26 Fortuna Bredeney - Preußen Eiberg
03.05.26 TGD Essen-West - SV Leithe
03.05.26 SuS Niederbonsfeld - Bader SV 91 II
03.05.26 FSV Kettwig - TuS Essen-West 81
03.05.26 Teutonia Überruhr - DJK Blau-Weiß Mintard II
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