Alemannia kann den Druck nach oben erhöhen, Borbeck lauert auf Patzer

Die Alemannia steht nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. – Foto: Markus Becker

Der SV Borbeck darf sich immer noch realistische Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, muss dafür am Sonntagmorgen die SG Essen-Schönebeck II aus dem Weg räumen. Der SC Türkiyemspor Essen ist als Spitzenreiter gegen SuS Haarzopf II weiter gefordert, AL-ARZ Libanon hat mit der Auswärtsfahrt zur SpVg Schonnebeck II eine hochkomplizierte Aufgabe vor sich. Bereits am Donnerstag hofft der DKSV Helene Essen auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller gegen den FC Karnap.

In Gruppe 2 hängt Alemannia Essen weiterhin dem Tabellenführer Preußen Eiberg im Nacken. Beide haben Teams aus den unteren Tabellenregionen vor sich. Eiberg empfängt den FSV Kettwig, die Essener bekommen es mit der DJK BW Mintard II zu tun.