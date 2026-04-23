 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Alemannia kann den Druck nach oben erhöhen, Borbeck lauert auf Patzer

Kreisliga A Essen: In Gruppe 1 jagen alle den SC Türkiyemspor Essen. In Gruppe 2 geht Alemannia Essen mit breiter Brust aus dem Topspiel-Sieg.

von Markus Becker · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Die Alemannia steht nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze.
Die Alemannia steht nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Der SV Borbeck darf sich immer noch realistische Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, muss dafür am Sonntagmorgen die SG Essen-Schönebeck II aus dem Weg räumen. Der SC Türkiyemspor Essen ist als Spitzenreiter gegen SuS Haarzopf II weiter gefordert, AL-ARZ Libanon hat mit der Auswärtsfahrt zur SpVg Schonnebeck II eine hochkomplizierte Aufgabe vor sich. Bereits am Donnerstag hofft der DKSV Helene Essen auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller gegen den FC Karnap.

In Gruppe 2 hängt Alemannia Essen weiterhin dem Tabellenführer Preußen Eiberg im Nacken. Beide haben Teams aus den unteren Tabellenregionen vor sich. Eiberg empfängt den FSV Kettwig, die Essener bekommen es mit der DJK BW Mintard II zu tun.

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So läuft der 25. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 18:45 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
18:45live

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
11:00

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
11:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
13:00

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
11:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
13:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
15:00

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

26. Spieltag
03.05.26 Türkiyemspor Essen - DKSV Helene Essen
03.05.26 FC Saloniki Essen - SG Essen-Schönebeck II
03.05.26 Essener SC Preußen - Sportfreunde Altenessen
03.05.26 FC Stoppenberg - RuWa Dellwig
03.05.26 SV Borbeck - FC Karnap 07/27
03.05.26 AL-ARZ Libanon - TuSEM Essen 1926 II
03.05.26 DJK SG Altenessen - SpVg Schonnebeck II

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So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
13:00

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
11:00

So., 26.04.2026, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
14:45

So., 26.04.2026, 12:15 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
12:15

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
13:00

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
15:15

Morgen, 19:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
19:30

So., 26.04.2026, 10:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
10:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

26. Spieltag
30.04.26 SC Frintrop 05/21 - ESC Rellinghausen II
03.05.26 TuS Holsterhausen - NK Croatia Essen
03.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - Alemannia Essen
03.05.26 Fortuna Bredeney - Preußen Eiberg
03.05.26 TGD Essen-West - SV Leithe
03.05.26 SuS Niederbonsfeld - Bader SV 91 II
03.05.26 FSV Kettwig - TuS Essen-West 81
03.05.26 Teutonia Überruhr - DJK Blau-Weiß Mintard II

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