Alemannia: Elf Zusagen und ein Neuzugang

WALDALGESHEIM. Die Waldalgesheimer geben Gas. Nicht nur in der Fußball-Verbandsliga Südwest, sondern auch in ihren Planungen für die kommende Spielzeit. Dazu kommt ein Neuzugang, der bereits nach der Winterpause die Schuhe für die Alemannia schnüren soll.

Vom hessischen Verbandsligisten RW Darmstadt kommt Seiichi Nagayoshi an die Waldstraße. Der defensive Rechtsfuß hatte in der Hinserie 16 Spiele für die Darmstädter bestritten und dabei zwei Tore erzielt. Aktuell ist 23-jährige Japaner, der schon Erfahrung in der Hessenliga (Viktoria Griesheim, VfB Ginsheim und 1. FC Erlensee) wie auch kurzzeitig beim SV Gonsenheim in der Oberliga RPS gesammelt hat, ohne Verein.

Darüber hinaus haben aus dem aktuellen Kader bereits elf Akteure ihre Zusage für die kommende Saison gegeben – unabhängig von der Liga, in der die Waldalgesheim künftig spielen werden. Aktuell steht die Alemannia auf dem zweiten Platz der Verbandsliga – punktgleich, aber mit einem Spiel weniger als Spitzenreiter FV Dudenhofen.