Alemannia Aachen wird ausgepfiffen, Rostock und 1860 klettern

Der VfL Osnabrück hat den 18. Spieltag der 3. Liga mit einem furiosen 5:3-Erfolg beim SSV Ulm eröffnet. Der MSV Duisburg hat gegen Erzgebirge Aue die Tabellenführung verpasst, Alemannia Aachen wurde nach einer klaren Pleite gegen Viktoria Köln ausgepfiffen. Mehr denn je sind Hansa Rostock und TSV 1860 München im Aufstiegskampf. Erst am Sonntag ist Spitzenreiter Energie Cottbus im Einsatz - alles live auf FuPa!
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Osnabrück 3:5
SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Lukas Mazagg (90. Jan Boller), Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Jonathan Meier (81. Luis Görlich), Dennis Dressel (70. Elias Löder), Niklas Kölle, Leon Dajaku (81. Ensar Aksakal), Mirnes Pepic, Dennis Chessa, Paul-Philipp Besong (70. André Becker)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (88. Yigit Karademir), Patrick Kammerbauer, Lars Kehl (69. Kai Pröger), David Kopacz (80. Kevin Wiethaup), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner, Tony Rudy Lesueur (80. Bryan Henning), Robin Meißner (88. Luc Ihorst) - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 8913
Tore: 0:1 Tony Rudy Lesueur (2.), 0:2 Niklas Wiemann (16.), 1:2 Dennis Chessa (34.), 2:2 Paul-Philipp Besong (48.), 2:3 Lars Kehl (56.), 2:4 Lars Kehl (58.), 2:5 Robin Meißner (73.), 3:5 Elias Löder (87.)
1. FC Saarbrücken – TSG 1899 Hoffenheim II 2:2
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Joel Bichsel, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Manuel Zeitz, Kasim Rabihic (68. Rodney Elongo-Yombo), Tim Civeja (84. Amine Groune), Elijah Krahn, Kai Brünker (68. Patrick Schmidt), Florian Pick
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Ruben Reisig, Yannis Hör, Florian Bähr (90. Denis Donkor), Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric, Paul Hennrich (84. Alex Honajzer), David Mokwa (62. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (90. Luca Erlein), Deniz Zeitler (62. Diren Dagdeviren)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli
Tore: 1:0 Florian Pick (13.), 1:1 Valentin Lässig (14.), 1:2 David Mokwa (16.), 2:2 Florian Pick (23.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Pick (1. FC Saarbrücken) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (31.).
FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München 1:2
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Mattis Hoppe (85. Jasper Maljojoki), Max Plath (85. Davide Sekulovic), Jonas Scholz, Max Besuschkow, Yann Sturm (85. Berkay Öztürk), Ognjen Drakulic (62. Mads Borchers), Gustav Christensen, Dennis Kaygin (77. Lukas Fröde) - Trainer: Sabrina Wittmann
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann (93. Kilian Jakob), Philipp Maier, Siemen Voet, Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Patrick Hobsch (81. Max Christiansen), Kevin Volland, Sigurd Haugen (81. Florian Niederlechner) - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin) - Zuschauer: 12000
Tore: 1:0 Dennis Kaygin (20.), 1:1 Sigurd Haugen (41.), 1:2 Patrick Hobsch (58.)
Gelb-Rot: Kevin Volland (68./TSV 1860 München/Hohes Bein)
Alemannia Aachen – Viktoria Köln 0:3
Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Lukas Scepanik (89. Sasa Strujic), Bentley-Baxter Bahn (72. Gianluca Gaudino), Faton Ademi (83. Niklas Castelle), Marc Richter (46. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Lars Gindorf, Mehdi Loune (72. Kwasi Wriedt), Mika Schroers - Co-Trainer: Ilyas Trenz
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Tim Kloss, Florian Engelhardt (46. Tobias Eisenhuth), Lucas Wolf, Leonhard Münst (90. Raphael Ott), Frank Ronstadt, Lex-Tyger Lobinger (83. Benjamin Zank), David Otto (83. Leander Popp), Yannick Tonye (69. Joel Agyekum) - Co-Trainer: Kristopher Fetz
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 20644
Tore: 0:1 David Otto (12.), 0:2 Tim Kloss (60.), 0:3 Benjamin Zank (86.)
MSV Duisburg – FC Erzgebirge Aue 0:0
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun (60. Mert Göckan), Rasim Bulic, Conor Noß (81. Andy Visser), Christian Viet (76. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek, Maximilian Dittgen (60. Steffen Meuer), Florian Krüger (60. Thilo Töpken) - Trainer: Dietmar Hirsch
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann (88. Luan Simnica), Tristan Zobel, Moritz Seiffert (87. Jamilu Collins), Erik Majetschak, Boris Tashchy (80. Julian Günther-Schmidt), Marvin Stefaniak, Mika Clausen (68. Maximilian Schmid), Jannic Ehlers - Trainer: Jens Härtel
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 18508
Tore: keine Tore