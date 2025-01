Alemannia Aachen und Thilo Töpken beenden Zusammenarbeit

Alemannia Aachen und Angreifer Thilo Töpken haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung verständigt. Der 25-jährige Mittelstürmer, der im Januar 2024 vom SV Rödinghausen zu den Schwarz-Gelben gewechselt war, absolvierte in seiner Zeit am Tivoli insgesamt 32 Pflichtspiele, in denen ihm neun Treffer gelangen.

In der vergangenen Rückrunde trug Töpken mit acht Toren und zwei Vorlagen in 15 Regionalligaspielen sowie drei Einsätzen im Bitburger-Pokal maßgeblich zum Aufstieg der Kaiserstädter in die 3. Liga bei. Zu seinen herausragenden Momenten zählten dabei die Treffer im Pokalfinale gegen den Bonner SC sowie ein Doppelpack im letzten Saisonspiel gegen die SSVg Velbert.

In der aktuellen Drittligasaison stand Töpken in zwölf Partien auf dem Platz, viermal davon in der Startelf. Hinzu kommen Einsätze im DFB-Pokal und im Bitburger-Pokal. Im Ligaspiel gegen die SpVgg Unterhaching erzielte der robuste Angreifer im Oktober das Tor zum 3:1-Endstand.

Stimmen zur Vertragsauflösung

„Thilo hat sich stets vollkommen in den Dienst der Mannschaft gestellt und in jeder Einsatzminute alles für die Alemannia gegeben. Sein robustes Spiel war in vielen Situationen wertvoll. Auch, wenn er von der Bank kam, hat er nie aufgegeben und immer vollen Einsatz gezeigt,“ lobt Geschäftsführer Sascha Eller den scheidenden Spieler. „Mit den Verstärkungen auf der Mittelstürmerposition in der Winterpause wird es für Thilo jedoch zunehmend schwieriger, auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Nach offenen und transparenten Gesprächen sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass ein Wechsel für seine Karriere die sinnvollste Option ist. Wir danken Thilo für seinen Einsatz und wünschen ihm fußballerisch wie privat alles Gute.“