Alemannia Aachen testet in Dürwiß

Zum wiederholten Mal macht Alemannia Aachen in Dürwiß Station. Der Drittliga-Aufsteiger vom Tivoli bestreitet am Samstag, 20. Juli, 14:00 Uhr ein Testspiel im Dürwißer Sportpark (Jülicher Straße 270, 52249 Eschweiler).

Dabei kommen die Fans der Schwarz-Gelben ihren Aufstiegshelden ganz nah. Außerdem läuft Marcel Johnen, der Eschweiler Torwart der Alemannia, in seiner Heimatstadt auf.



Gegner der Aachener ist der Neu-Regionalligist Eintracht Hohkeppel. Die Mannschaft aus dem Oberbergischen spielte vor zehn Jahren noch in der Kreisliga B und stieg seitdem fünfmal auf. Im Kader von Hohkeppel befindet sich mancher Ex-Profi und mit Leon Pesch ein Eschweiler.



„Das Duell der beiden frischgebackenen Aufsteiger ist für die Mannschaften eine wichtige Standortbestimmung in der Vorbereitung auf die neue Saison. Interessant für die Zuschauer wird es auch sein, die Neuzugänge der Teams in Aktion zu sehen“, sagt Eric Morsch vom gastgebenden Verein FC Eschweiler. Der FCE wird sich um Verpflegung und Organisation kümmern. Der Eintritt beim Spiel zwischen dem Drittligisten und dem Viertligisten liegt einheitlich bei 8 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.