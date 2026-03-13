 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Alemannia Aachen schießt Energie Cottbus ab

Mit der Partie zwischen Alemannia Aachen und dem FC Energie Cottbus wurde der 29. Spieltag in der 3. Liga am Freitagabend eröffnet. Am Ende gab es ein unerwartet deutliches Ergebnis

von Marcel Eichholz · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
Alemannia Aachen ringt Energie Cottbus nieder.
Alemannia Aachen ringt Energie Cottbus nieder. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen musste Energie Cottbus am Freitagabend hinnehmen. Bei Alemannia Aachen gab es eine ebenso deutliche wie auch verdiente Niederlage. Am Samstag geht es für Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, VfL Osnabrück, TSV 1860 München und Wehen WIesbaden um Punkte im Aufstiegsrennen. Diese Spiele gib es außerdem.

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Aachen dämpft Cottbuser Aufstiegsträume

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
4
1

Bei strömendem Regen empfing ein formstarkes Alemannia Aachen im Tivoli das Topteam vom FC Energie Cottbus. Nach einer verhaltenen Anfangsphase sollte die erste nennenswerte Torchance Mitte der ersten Hälfte stattfinden. Ein von Lars Gindorf getretener Freistoß für die Hausherren ging knapp am Pfosten vorbei (24.). Nun sahen sich auch die Gäste motiviert, offensiv in Erscheinung zu treten. Tolgay Cigerci vollendete einen Angriff nach Balleroberung im Mittelfeld mit einem satten Schuss gegen den Pfosten (30.). In der Folge suchte Cottbus die Lücke in der Aachener Defensive, fand sie aber nicht. Die Kaiserstädter ihrerseits verlegten sich auf Konter. Einen solchen wusste Pierre Nadjombe in der Nachspielzeit nicht erfolgreich zu beenden. Er fand in Energie-Keeper Marius Funk seinen Meister.

Nach der Pause war der Gast aus der Lausitz gleich voll da. Cigerci versuchte es per Direktabnahme, Manuel Riemann hatte zwar einige Probleme, konnte den Ball letztlich aber unter Kontrolle bringen (46.). Aus spitzem Winkel prüfte Gindorf wenig später Funk, der zur Ecke klären konnte (53.). Gindorf marschierte zur Eckfahne und brachte den Ball hoch in den Strafraum. Faton Ademi stieg in die Luft und köpfte zur Aachener Führung ein (54.). Aachen drückte weiter und konnte sich nur wenig später erneut belohnen. Vor dem Cottbuser Strafraum konnte die Alemannia den Ball erobern, über Gindorf fand er schließlich Mika Schroers, der sehenswert über den Keeper zum 2:0 lupfte (63.). Die Gastgeber übernahmen in der Folge die Kontrolle und spielte bis in die Schlussphase sehr erwachsen. Ein durchrutschender Ball nach Eckstoß konnte Merveille Biankadi nach 84 Zeigerumdrehungen zum Anschlusstreffer verwerten, doch die Aachener Antwort kam postwenden. Mit einem wuchtigen Kopfball sorgte Marius Wegmann für die Vorentscheidung (86.). Zu Beginn der achtminütigen Nachspielzeit schickte Niklas Castelle seinen Mitspieler Jonas Oehmichen auf die Reise. Im Strafraum schob er ins kurze Eck zum 4:1-Endstand ein. Die Alemannia fügte Cottbus einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen zu und kann nun schon fast selbst in Richtung Spitzengruppe schielen.

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
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Morgen, 14:00 Uhr
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So., 15.03.2026, 16:30 Uhr
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So., 15.03.2026, 19:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
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FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30live

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So geht es weiter

30. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Saarbrücken
So., 22.03.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Osnabrück
So., 22.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV 1860 München
So., 22.03.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim

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