Alemannia Aachen schießt Energie Cottbus ab

Bei strömendem Regen empfing ein formstarkes Alemannia Aachen im Tivoli das Topteam vom FC Energie Cottbus. Nach einer verhaltenen Anfangsphase sollte die erste nennenswerte Torchance Mitte der ersten Hälfte stattfinden. Ein von Lars Gindorf getretener Freistoß für die Hausherren ging knapp am Pfosten vorbei (24.). Nun sahen sich auch die Gäste motiviert, offensiv in Erscheinung zu treten. Tolgay Cigerci vollendete einen Angriff nach Balleroberung im Mittelfeld mit einem satten Schuss gegen den Pfosten (30.). In der Folge suchte Cottbus die Lücke in der Aachener Defensive, fand sie aber nicht. Die Kaiserstädter ihrerseits verlegten sich auf Konter. Einen solchen wusste Pierre Nadjombe in der Nachspielzeit nicht erfolgreich zu beenden. Er fand in Energie-Keeper Marius Funk seinen Meister.

Nach der Pause war der Gast aus der Lausitz gleich voll da. Cigerci versuchte es per Direktabnahme, Manuel Riemann hatte zwar einige Probleme, konnte den Ball letztlich aber unter Kontrolle bringen (46.). Aus spitzem Winkel prüfte Gindorf wenig später Funk, der zur Ecke klären konnte (53.). Gindorf marschierte zur Eckfahne und brachte den Ball hoch in den Strafraum. Faton Ademi stieg in die Luft und köpfte zur Aachener Führung ein (54.). Aachen drückte weiter und konnte sich nur wenig später erneut belohnen. Vor dem Cottbuser Strafraum konnte die Alemannia den Ball erobern, über Gindorf fand er schließlich Mika Schroers, der sehenswert über den Keeper zum 2:0 lupfte (63.). Die Gastgeber übernahmen in der Folge die Kontrolle und spielte bis in die Schlussphase sehr erwachsen. Ein durchrutschender Ball nach Eckstoß konnte Merveille Biankadi nach 84 Zeigerumdrehungen zum Anschlusstreffer verwerten, doch die Aachener Antwort kam postwenden. Mit einem wuchtigen Kopfball sorgte Marius Wegmann für die Vorentscheidung (86.). Zu Beginn der achtminütigen Nachspielzeit schickte Niklas Castelle seinen Mitspieler Jonas Oehmichen auf die Reise. Im Strafraum schob er ins kurze Eck zum 4:1-Endstand ein. Die Alemannia fügte Cottbus einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen zu und kann nun schon fast selbst in Richtung Spitzengruppe schielen.

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