Alemannia Aachen: Kommt dieser Stürmer als Ersatz für Lars Gindorf?

Noah Pesch, zuletzt an den 1. FC Magdeburg verliehen, gehört Borussia Mönchengladbach. – Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Alemannia Aachen verliert zum Saisonwechsel den besten Spieler der vergangenen Saison: Lars Gindorf kehrt nach seiner Leihe und einem neuen Torrekord in der 3. Liga zu Hannover 96 zurück und hinterlässt beim TSV eine große Lücke. Nach Informationen der Kollegen der Rheinischen Post könnte ein Spieler mit einer ähnlichen Vita in den Fokus rücken: Noah Pesch von Borussia Mönchengladbach.

Pesch ist ein 21 Jahre und kommt zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz. Zuletzt war er an den 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga ausgeliehen: Er kam in der Saison 2025/26 auf 19 Zweitliga-Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage, für die zweite Mannschaft stehen in der Regionalliga Nordost drei Spiele mit zwei Treffern und einem Assist in seinem Profil. Besonders auffällig war zuvor seine Zeit in der U23 von Borussia Mönchengladbach, als er mit 20 Toren und neun Vorlagen zu den herausragenden Akteuren zählte und die Begehrlichkeiten anderer Klubs auf sich zog. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen.

Gindorf als Vorbild für Pesch

Gindorf, der mit 28 Toren und elf Vorlagen eine Drittliga-Saison für die Ewigkeit spielte, wird sein Glück nach dem Leihende entweder in der 2. Bundesliga oder womöglich noch etwas höher versuchen. Dabei hatte auch der 24-Jährige nach seinem Wechsel vom FC Memmingen nach Niedersachsen zunächst eine gewisse Anlaufzeit benötigt. Wie Pesch war er für die Regionalliga offenkundig zu stark, der nachhaltige Durchbruch gelang ihm aber erst in der Kaiserstadt.