Alemannia Aachen gelingt ein Transfercoup

Alemannia Aachen verstärkt sich auf der Torhüterposition - und das mit einem Transfercoup! Stefan Bajić schließt sich den Kaiserstädtern an und wechselt von Racing Straßburg zu einem der besten Drittliga-Teams 2026. Der 24 Jahre alte Franzose bringt eine interessante Vita mit, schließlich war er bereits in mehreren europäischen Profiligen aktiv und lief zudem regelmäßig für französische Junioren-Nationalmannschaften auf.
Ausgebildet wurde Bajić bei AS Saint-Étienne, wo er bereits in jungen Jahren in die Nachwuchsakademie kam. Beim französischen Traditionsverein durchlief der 1,88 Meter große Schlussmann sämtliche Jugendmannschaften und schaffte später den Sprung in den Profikader. Für Saint-Étienne absolvierte er zwölf Pflichtspiele, darunter neun Partien in der Ligue 1 und drei Einsätze im Coupe de France.
Anschließend sammelte Bajić weitere Spielpraxis beim FC Pau in der Ligue 2, ehe er 2022 nach England wechselte und sich Bristol City aus der Championship anschloss. Während seiner Zeit auf der Insel wurde er zudem an Valenciennes FC verliehen, bei denen er erneut in der Ligue 2 zum Einsatz kam. Im Sommer 2025 folgte der Wechsel zu Racing Straßburg, von dort führt sein Weg nun nach Aachen.
Auch auf internationaler Ebene bringt Bajić Erfahrung mit. Der Torhüter stand für mehrere französische U-Nationalmannschaften zwischen den Pfosten und nahm mit den Nachwuchsauswahlen seines Landes sowohl an der U19- als auch an der U21-Europameisterschaft teil. Zudem gehörte er zum französischen Aufgebot für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.
Für Alemannia ist die Verpflichtung damit ein Zugang mit internationaler Ausbildung und breiter Erfahrung. Bajić kennt den Profifußball aus Frankreich und England, wurde bei einem großen Traditionsverein ausgebildet und soll nun in Aachen ein neues Kapitel beginnen.
„Stefan hat eine hervorragende Ausbildung in Frankreich genossen – sowohl im Verein als auch in den französischen U-Nationalmannschaften. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus verschiedenen Profiligen und anspruchsvollen Wettbewerben mit. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt und sind froh, ihn künftig im Trikot der Alemannia zu sehen“, verkündet Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, in den Vereinsmedien.
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Dazu habe ich mich vorab mit dem Verein, den Fans und dem Stadion beschäftigt und bin begeistert. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, sagt Bajić.
Cheftrainer Mersad Selimbegovic kündigt an: „Mit Stefan gewinnen wir einen ehrgeizigen Torhüter, der bereits Erfahrungen auf höchstem französischem Niveau sammeln konnte. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass er große Lust auf die Aufgabe hier in Aachen hat. Gleichzeitig haben unsere Analysen gezeigt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut zu der Art und Weise passt, wie wir Fußball spielen wollen.“
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