Alemannia Aachen gelingt ein Transfercoup Stefan Bajić wechselt von Racing Straßburg zu Alemannia Aachen. Der französische Torhüter bringt Erfahrung aus Ligue 1, Ligue 2, Championship und französischen Junioren-Nationalteams mit. von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Alemannia Aachen verstärkt sich auf der Torhüterposition - und das mit einem Transfercoup! Stefan Bajić schließt sich den Kaiserstädtern an und wechselt von Racing Straßburg zu einem der besten Drittliga-Teams 2026. Der 24 Jahre alte Franzose bringt eine interessante Vita mit, schließlich war er bereits in mehreren europäischen Profiligen aktiv und lief zudem regelmäßig für französische Junioren-Nationalmannschaften auf.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga Ausgebildet wurde Bajić bei AS Saint-Étienne, wo er bereits in jungen Jahren in die Nachwuchsakademie kam. Beim französischen Traditionsverein durchlief der 1,88 Meter große Schlussmann sämtliche Jugendmannschaften und schaffte später den Sprung in den Profikader. Für Saint-Étienne absolvierte er zwölf Pflichtspiele, darunter neun Partien in der Ligue 1 und drei Einsätze im Coupe de France. Anschließend sammelte Bajić weitere Spielpraxis beim FC Pau in der Ligue 2, ehe er 2022 nach England wechselte und sich Bristol City aus der Championship anschloss. Während seiner Zeit auf der Insel wurde er zudem an Valenciennes FC verliehen, bei denen er erneut in der Ligue 2 zum Einsatz kam. Im Sommer 2025 folgte der Wechsel zu Racing Straßburg, von dort führt sein Weg nun nach Aachen.

Internationale Erfahrung im Nachwuchsbereich Auch auf internationaler Ebene bringt Bajić Erfahrung mit. Der Torhüter stand für mehrere französische U-Nationalmannschaften zwischen den Pfosten und nahm mit den Nachwuchsauswahlen seines Landes sowohl an der U19- als auch an der U21-Europameisterschaft teil. Zudem gehörte er zum französischen Aufgebot für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Für Alemannia ist die Verpflichtung damit ein Zugang mit internationaler Ausbildung und breiter Erfahrung. Bajić kennt den Profifußball aus Frankreich und England, wurde bei einem großen Traditionsverein ausgebildet und soll nun in Aachen ein neues Kapitel beginnen.